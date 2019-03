Ports de les Illes adquireix sis vehicles elèctrics per renovar el seu parc automobilístic

Publicado 4/3/2019 18:35:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'ens públic responsable a Balears dels ports gestionats per la Comunitat Autònoma, Ports dels Illes Balears (Ports IB), ha adquirit sis vehicles elèctrics per renovar tot el seu parc automobilístic actual.

Segons ha informat la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat en una nota de premsa, amb aquesta mesura cerquen reduir les emissions contaminants, segons la filosofia de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica impulsada pel Govern i recentment aprovada en el Parlament.

L'empresa pública ha adquirit tres lots de vehicles, un per a cadascuna de les illes amb ports autonòmics. S'ha comprat una furgoneta per a cada Illa, així com tres turismes per a Mallorca.

Aquesta flota permetrà a Ports IB funcionar únicament amb vehicles elèctrics.