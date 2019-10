El PP acusa al Govern de "vendre fum" respecte la futura regulació del turisme de creuers a Balears

Publicado 15/10/2019 16:23:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Parlament de Balears Salomé Cabrera ha acusat, aquest dimarts en seu parlamentària, al Govern de "vendre fum" respecte a la futura regulació del turisme de creuers a les Illes, especialment a Palma de Mallorca, alhora que s'ha preguntat si la intenció de l'Executiu és "fer por" a aquest sector, al·legant que el Govern impulsa polítiques "turismofòbiques".

Per la seva banda, el conseller de Model Econòmic i Turisme, Iago Negueruela, ha argumentat que el Govern "no vol fer por" a les navilieres que operen a les Illes, sinó que l'objectiu de l'administració autonòmica és "consensuar un full de ruta" amb tots els agents del sector, per aconseguir una major sostenibilitat en el turisme de creuers a Balears.

D'altra banda, el portaveu adjunt del PP al Parlament, Antoni Costa, ha interpel·lat a la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, per conèixer "d'on està retallant el Govern", en relació al pla d'estabilitat financera que està duent a terme l'executiu balear, per incomplir el sostre de despesa de 2018.

En aquest sentit, el diputat del PP ha preguntat a Rosario Sánchez si "vol ocultar" els detalls d'aquest pla, alhora que li ha demanat "transparència" en aquest sentit.

Per la seva banda, la consellera ha indicat que des del Govern estan treballant en el pla d'estabilitat amb el Ministeri d'Hisenda, i ha recordat que existeixen quatre comunitats autònomes que es troben en la mateixa situació. Així mateix, ha reiterat que el pla d'estabilitat no afectarà als serveis bàsics de Balears.

A més, Rosario Sánchez ha recordat que, malgrat superar la regla de despesa de 2018, el Govern va reduir el deute absolut de la Comunitat en 2,5 punts del PIB autonòmic, durant la passada legislatura.