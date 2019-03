El PP considera que aquesta legislatura ha estat una "gran decepció" al Consell de Mallorca

Publicado 28/3/2019 13:29:33 CET

"El gran engany de la gestió econòmica s'ha produït a l'àrea social"

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, ha assegurat aquest dijous a l'últim Debat de Política General de la legislatura que aquesta, en la qual la institució ha estat governada per PSIB, MÉS i Podem, "ha estat una gran decepció" malgrat comptar amb "més mitjans i pressupost que mai".

En la seva intervenció, Rovira ha manifestat que malgrat això i malgrat tenir "més càrrecs que mai, despesa de publicitat i personal contractat per a projectes", no han estat capaços que "ningú no s'assabenti que aquesta administració existeix".

Respecte al president d'aquesta administració, Miquel Ensenyat, que és el candidat de MÉS per Mallorca al Govern en les eleccions autonòmiques, Rovira ha dit que "el Parlament potser guanyi un hàbil orador en l'oposició que no gestionarà afortunadament res".

"Esperem que el Consell, a partir de les eleccions pugui demostrar de debò, amb un equip liderat pel PP, que es pot tornar a fer una bona gestió, treure endavant els projectes i solucionar els problemes dels mallorquins", ha dit.

Del balanç de legislatura, el portaveu 'popular' ha dit que la situació "més greu, el gran engany de la gestió econòmica" del pacte d'esquerres en el Consell s'ha produït a l'àrea social.

"A través de l'IMAS han cobert les deficiències pressupostàries d'altres àrees a través de modificacions de crèdit, fet insòlit: llevar diners i recursos destinats a serveis socials per cobrir despesa ordinària i corrent d'altres departaments".

A més, ha dit que "els pressupostos d'aquest govern són pur maquillatge, pura publicitat i focs artificials. No es compleixen, no s'executen com estan previstos, es canvien constantment i l'única cosa que se cerquen són titulars del NODO".

Tal com ha censurat, "no són ni més socials ni més municipalistes. Més despesa corrent innecessària, més càrrecs públics innecessaris, més publicitat innecessària, més fum en definitiva".