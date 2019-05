El PP d'Eivissa proposa un pla insular de cooperació municipal per als ajuntaments dotat amb 50 milions

Publicado 21/5/2019 17:24:45 CET

EIVISSA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha plantejat la creació d'un pla plurianual insular de cooperació municipal mitjançant el qual la institució participarà amb els ajuntaments destinant 50 milions per a obres a executar en un termini màxim de quatre anys.

Marí ha assegurat que aquesta mesura servirà per transformar Eivissa, permetent als ajuntaments "resoldre problemes que porten molts anys arrossegant i que el Consell ha ignorat".

D'aquesta manera, el candidat ha explicat que el Consell podrà ser partícip en obres que millorin el proveïment i sanejament d'aigües, el soterrament d'esteses elèctriques, peatonalitzacions, infraestructures i instal·lacions per aconseguir l'eficàcia energètica i l'embelliment de barris i parròquies, entre altres necessitats.

Així mateix, ha opinat que "ara mateix les quantitats que es donen en concepte de cooperació municipal són ridícules i s'atorguen a l'octubre per a obres que han d'estar finalitzades abans que acabi l'any, la qual cosa és absurd".

Marí ha considerat que "amb una quantitat mitjana de deu milions d'euros per municipi i un termini d'execució de quatre anys els consistoris podran planificar què fer i com fer-ho i escometre obres que repercutiran a millorar la qualitat de vida".

També ha destacat "la transparència que un pla així d'ambiciós exigeix", assegurant que a principis de legislatura facilitaran tots els diners que els municipis necessiten per realitzar els seus projectes, evitant "obligar al fet que els alcaldes hagin de demanar almoina per poder dur a terme els seus projectes que quedaven a la mercè de la voluntat política de l'equip de govern i no de l'interès general del municipi, que és el que ha de ser".

"El Consell Insular ha funcionat aquesta legislatura com un òrgan fiscalizador dels Ajuntaments, demanant comptes de tot", ha reiterat.

Marí ha finalitzat explicant la viabilitat econòmica d'aquest pla, recordant que "la nefasta gestió o, millor dit, la no gestió del govern d'esquerres aquests quatre anys en el Consell ha provocat que a dia d'avui hi hagi uns 80 milions d'euros al banc, per la qual cosa hi ha molt marge per fer una cooperació municipal que hauria de ser prioritària per a la institució insular".