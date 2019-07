El PP demana que la Gerència d'Urbanisme es reuneixi també a l'agost per desbloquejar l'embús en les llicències

Publicado 9/7/2019 13:00:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grup 'popular' a l'Ajuntament de Palma, per mitjà del regidor Julio Martínez, ha sol·licitat aquest dimarts en el marc de la Gerència d'Urbanisme municipal, que l'activitat d'aquest organisme no es paralitzi a l'agost i que el Consell torni a reunir-se el mes proper per desbloquejar "l'embús en la concessió de llicències urbanístiques a Palma", que acumula retards superiors als 12 mesos.

Segons ha informat el partit en un comunicat, la formació ha sol·licitat a l'equip de govern municipal que la Gerència d'Urbanisme mantingui la seva activitat durant el mes d'agost "en benefici dels ciutadans de Palma" i que, almenys a mitjan agost es convoqui una reunió del Consell.

Així mateix, ha expressat la seva preocupació després d'admetre la titular d'Urbanisme, Neus Truyol, a preguntes del PP, que "totes les sol·licituds de llicències aprovades en el matí d'aquest dimarts superen el termini legal", la qual cosa constata que "aquest departament municipal ha heretat de la passada legislatura el caos en matèria de gestió urbanística".

Per a Martínez és "igualment preocupant" que Truyol, un mes després d'accedir al càrrec, "desconegui quantes sol·licituds de llicència superen el termini legal i no s'hagi preocupat, en conseqüència, per avaluar les possibles necessitats en matèria de personal o de planificació".

Finalment, Martínez ha recordat que ha transcorregut un mes des de l'anterior reunió del Consell de Gerència d'Urbanisme, la qual cosa suposa el 33 per cent del termini reglat, que és de tres mesos, per atendre els drets del ciutadà i donar resposta a la seva sol·licitud.