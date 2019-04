El PP expressa la seva intenció d'ampliar fins als tres anys la tarifa plana d'autònoms

Publicado 4/4/2019 17:02:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PP balear a les eleccions generals, Marga Prohens, s'ha reunit aquest dijous amb els representants de la Indústria Marmolera de Binissalem, on ha expressat la voluntat del partit d'ampliar fins als tres anys la tarifa plana d'autònoms.

Segons ha informat el PP en un comunicat, al programa de Pablo Casado es troba, a més, la mesura de poder "crear una empresa en cinc dies".

En concret, Prohens ha defensat les mesures ja adoptades pel PP al Govern de Rajoy com la tarifa plana de 50 euros pels dos primers anys d'activitat i la reducció en sis punts de l'IRPF (del 21 per cent al 15 per cent) a 325.000 autònoms.

De cara al futur, el PP ha expressat la seva intenció d'apostar "per l'emprenedoria i la reducció de les traves burocràtiques".

Marga Prohens, acompanyada pel candidat al Senat de la formació Miquel Ramis, també ha assenyalat que el PP aposta per una "revolució fiscal" dirigida especialment als autònoms i petits empresaris en reduccions d'IRPF o altres impostos com el de Societats.

Finalment, ha expressat que "des que governa Pedro Sánchez la creació d'empreses ha caigut més d'un 20 per cent".