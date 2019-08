El PP insta la ministra Maroto a pronunciar-se sobre la limitació de creuers a Balears

Publicado 17/8/2019 16:20:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ag. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular (PP) de Balears ha instat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, a pronunciar-se "clarament" sobre la limitació de creuers a Balears, aprofitant la seva visita a Mallorca prevista per a aquest diumenge en assistir a un acte d'homenatge al periodista Pere Serra a Sóller.

Els 'populars' incideixen en la "milionària inversió" realitzada en els ports de Balears per adaptar les infraestructures a l'arribada de més creuers. A més, afirmen que aquesta activitat genera "més de 150.000" llocs de treball a l'arxipèlag.

"Estem vivint una notable desacceleració econòmica, agreujada per les polítiques impositives, restrictives i prohibicionistes del Govern del Pacte que suposa un gran perill per a la nostra economia i per milers de llocs de treball", ha manifestat la diputada del PP en el Parlament, Salomé Cabrera.

IMPLICACIÓ DE L'ESTAT

Davant un hipotètic escenari de limitació de creuers, des del PP es demanen quina serà la destinació dels "milions pendents" per executar el Pla de Ports de Balears. A més, plantegen si Ports de l'Estat durà a terme inversions perquè els bucs atracats a ports de Balears es puguin connectar a la xarxa elèctrica per aturar motors i evitar emissions contaminants.

"Una de les reivindicacions històriques del sector turístic de Balears és la implicació de l'Estat en la millora de les zones madures i la modernització de les zones turístiques en general", ha comentat Cabrera, qui assegura que les Illes es troben en una situació de "desavantatge" respecte a altres autonomies.

Per això, la diputada 'popular' ha plantejat si el Ministeri de Turisme preveu afrontar les necessitats de "inversió i millora" a Balears.