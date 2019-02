El PP reclama una escola d'hoteleria per a Menorca

Publicado 6/2/2019 16:44:46 CET

MENORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha posat l'accent aquest dimecres en la necessitat d'implantar a Menorca una escola d'hoteleria que permeti millorar la formació dels estudiants i que contribueixi a reciclar als professionals per incrementar la qualitat dels serveis que es presten.

"Menorca no pot competir en preu amb altres destinacions de la conca Mediterrània, principalment pel diferencial de costos laborals, per la qual cosa ha de dirigir tots els esforços a incrementar la qualitat de la nostra oferta", ha raonat la candidata del PP al Consell Insular de Menorca, Misericòrdia Sugrañes.

En aquesta mateixa línia, ha assenyalat que "cal permetre la millora i modernització de la nostra planta hotelera, agilitant tràmits i fomentant l'increment de categoria, i també millorar el servei que prestem als nostres visitants".

"En els últims anys, el sector de la restauració ha donat un salt de qualitat molt notable gràcies a l'esforç de centenars de professionals, la qual cosa sens dubte redunda en una millor experiència dels turistes, ja que menjar fora és una de les activitats principals durant les vacances", ha reflexionat Sugrañes.

La candidata 'popular' ha considerat "urgent" el trasllat i ampliació de places i cursos de l'Institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella. "No hi ha raó alguna que el Govern anunciés fa un any que el nou centre de Formació Professional obriria les seves portes per al curs 2020-2021", ha criticat.

"Havent-hi diners en la caixa i pressupost per a això, i tractant-se d'un edifici construït i que solament ha de ser reformat, seria desitjable que s'hagués agilitat els tràmits i el nou centre pogués obrir les seves portes el setembre vinent", ha afegit.

En aquest sentit, ha assegurat que "tampoc hi ha raó per no haver declarat el projecte d'interès autonòmic tal com va fer el Consell de Govern divendres passat per a l'escola d'hostaleria que ha projectat a Alcúdia".

Davant aquesta decisió política, el PP de Menorca ha instat la presidenta de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, a accelerar els tràmits del futur centre de Menorca mitjançant una declaració similar. "És un altre exemple més de l'especialitat del Govern, anunciar promeses i després oblidar-se d'elles", ha opinat.

"Aplaudim el trasllat i l'ampliació de places i disciplines del Maria Àngels Cardona, encara que lamentem que arribi tard de forma injustificada i que es vengui als menorquins com una escola d'hostaleria sense ser-ho", ha conclòs Sugrañes.