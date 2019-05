El PP de Sant Antoni proposa la reconversió "integral" del casc antic

Publicado 15/5/2019 16:19:47 CET

EIVISSA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'Ajuntament de Sant Antoni, Marcos Serra, ha presentat aquest dimecres el projecte integral de reconversió del casc antic de Sant Antoni que portarà endevant si governa.

Serra ha remarcat que en els últims anys no s'han fet inversions per a la millora estètica de la zona ni s'ha fet complir l'ordenança municipal d'obres, edificis i façanes.

Segons el candidat 'popular', el casc antic de Sant Antoni necessita d'una "important inversió pública" per millorar la imatge de carrers i façanes, per la qual cosa s'ha compromès a invertir en l'embelliment d'aquesta zona per "canviar la imatge del poble i fer de Sant Antoni una localitat més agradable per als turistes i residents".

"L'objectiu és impulsar la diversificació de l'oferta d'aquesta zona i que obrin nous negocis per dinamitzar l'activitat econòmica i per a això cal començar per una inversió pública", ha assenyalat.

El projecte de reconversió consistirà en la unificació de les façanes, el soterrament de l'estesa elèctrica, l'eliminació de la cartelleria vertical i el canvi de paviment i del mobiliari urbà, així com una millora de la il·luminació als carrers.

Segons Serra, tenen dues opcions, "o deixar que el casc antic es degradi o fer una inversió pública, embellir la zona i apostar per una reconversió integral per així animar als empresaris a invertir i diversificar els negocis". El candidat ha reiterat que confien que el projecte sigui "l'inici del canvi" a Sant Antoni.