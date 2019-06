El PP titlla el discurs d'Armengol "d'inconcret" i amb "vaguetats"

Publicado 26/6/2019 12:13:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP balear, Toni Costa, ha considerat aquest dimecres que el discurs d'investidura de la X Legislatura de la candidata del PSIB a la presidència del Govern, Francina Armengol, ha estat "molt previsible" i l'ha titllat "d'inconcret" amb "vaguetats i generalitats".

"Mesures concretes n'hem vist poques i sembla que no ha governat en els últims quatre anys. És com si comencés una legislatura nova i, evidentment que comença, però continua el mateix equip. Amb les mesures que ha proposat sembla que no ha governat.", ha argumentat Costa.

D'altra banda, preguntat per la continuïtat del líder del PP balear, Biel Company, com a portaveu parlamentari, Costa ha assenyalat que "per descomptat que continuarà".