Presenten un estudi de la presència de cetacis a les muntanyes submarines de Mallorca

Publicado 20/3/2019 12:59:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

L'Associació Tursiops ha realitzat un estudi de la presència de cetacis a les muntanyes submarines del Canal de Mallorca que, mitjançant tècniques d'acústica passiva, analitza la presència d'aquests animals així com la seva relació amb el soroll submarí a les muntanyes submarines d'Olives i Emile Baudot del Canal de Mallorca.

Així ha informat l'entitat a través d'un comunicat en el qual han concretat que el projecte, titulat 'Caracterització de la presència de cetacis a les muntanyes submarines del CANAL de Mallorca: CALMA' i que compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat depenent del Ministeri de Transició Ecològica, pretén facilitar la inclusió de les muntanyes submarines del Canal de Mallorca a la Xarxa Natura 2000.

En aquest sentit, han avançat que l'estudi preveu una segona fase en 2019 que, sota el nom 'CALMATS', analitzarà la presència i evolució de cetacis i la seva relació amb el soroll marí a la muntanya submarina Ausiàs March, ja que la de les muntanyes d'Olives i Emile Baudot s'ha realitzat el 2018 en estudiar-se cadascuna de les muntanyes durant un any complet.

A més, la investigació completa el projecte 'LIFE IP-INTEMARES' per a la declaració de noves zones protegides per a hàbitats en aportar informació sobre la caracterització de mamífers marins valorant la seva possible correlació amb una de les seves amenaces de conservació, el soroll submarí, per la qual cosa a més de cetacis el projecte aporta informació sobre aus i tortugues marines.

D'altra banda, l'organització ha destacat que els projectes continuen els estudis impulsats per la Direcció general de Medi Marí del Govern sobre la correlació de la presència de cetacis i el soroll submarí a Balears. De fet, l'Executiu autonòmic ha recolzat el projecte amb la cessió d'arxius acústics recollits en 2015 a la Muntanya Emile Baudot.

Finalment, Tursiops ha remarcat que el projecte contribueix a valorar els ecosistemes lligats a les muntanyes submarines que, malgrat ser enclavaments d'especial interès ecològic, "encara estan poc estudiats" per la dificultat de treball a grans profunditats.