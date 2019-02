Presenten 'Welcome Palma', una 'app' que informa als creueristes sobre les zones més congestionades de la ciutat

Publicado 4/2/2019 17:12:56 CET

Inclou també 'Sebastià, un 'bot conversacional' que assessora el turista

PALMA DE MALLORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) i l'Ajuntament de Palma han presentat aquest dilluns l'aplicació 'Welcome Palma', una eina orientada a facilitar informació personalitzada als turistes de creuer que desembarquen a la capital balear, millorar la satisfacció dels visitants i la gestió de les infraestructures.

En concret, 'Welcome Palma' facilita que el visitant sàpiga en directe quins llocs es troben més congestionats i l'ajuda a decidir el seu itinerari, disposant alhora d'informació addicional: cultural, de transport públic i fins i tot de meteorologia.

L'aplicació iniciarà aquest dimarts el seu període de proves, que durarà entre quatre i sis setmanes, amb els passatgers del Costa Diadema. S'espera que estigui disponible per a tots els usuaris en Setmana Santa.

Entre altres funcionalitats, l'aplicació inclou la localització de les 'zones de calor' o llocs amb major afluència de visitants i 'Sebastià', un 'bot conversacional' batejat amb el nom del patró de la ciutat, que exerceix de guia virtual que va assessorant el turista i orientant-li en la presa de decisions.

L'aplicació també ofereix al creuerista informació clara i senzilla de l'horari de l'escala del seu creuer i dels mitjans de transport que disposa per tornar a ell abans que salpi.

L'accés recomanat a l'aplicació és a través de Facebook, ja que d'aquesta manera el turista pot rebre informació personalitzada, basada en aspectes com la popularitat de cada lloc, la congestió en temps real, la proximitat i fins i tot els gustos d'usuari, encara que també es pot accedir a través del portal web o l'aplicació.

USA LA WIFI DEL PORT PER CONÈIXER EL FLUX DE VISITANTS

L'aplicació es nodreix de la informació obtinguda a través de la xarxa wifi del port i la ciutat de Palma, la qual li permet conèixer en temps real el flux de visitants.

D'aquesta manera, la informació obtinguda fa possible orientar de forma personalitzada al creuerista, millorant així la seva experiència, cercant la satisfacció i contribuint a una distribució més homogènia dels turistes en aquests punts d'interès.

En la presentació, el president de l'APB, Joan Gual de Torrella, ha destacat "la importància de gestionar i optimitzar el nou producte turístic que constitueix el turisme de creuers", així com "la col·laboració" que es disposa per part de la patronal de navilieres de creuers CLIA per "afrontar reptes similars" als quals viuen altres ciutats destí de creuers com són Barcelona, Venècia o Dubrovnik.

La regidora de Turisme, Comerç i Treball de l'Ajuntament de Palma, Joana María Adrover, ha agraït a l'APB la seva implicació com a patró de la Fundació Turisme Palma 365.

"FACILITAR LA CONVIVÈNCIA ENTRE RESIDENTS I VISITANTS"

Així, ha destacat que aquest projecte té com finalitat "facilitar la convivència entre residents i creuerista", a més de recomanar als visitants punts d'interès "més enllà dels més emblemàtics, contribuint a repartir la riquesa procedent del turisme".

El gerent de la Fundació Turisme Palma 365, Pedro Homar, que ha exposat alguns aspectes tècnics de l'aplicació, ha afirmat que "és una eina per poder gestionar l'èxit de Palma" com a destinació.