La pressió turística diària a Valldemossa és de 154 turistes per cada 100 habitants

Publicado 15/2/2019 16:29:32 CET

A Granada aquest índex és d'11,7 turistes, a Barcelona d'11 turistes i al centre històric de Palma és 94 turistes

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'índex de pressió turística diària de Valldemossa és de 154 turistes per cada 100 habitants, una dada "molt per damunt" de qualsevol de les destinacions turístiques d'Espanya analitzats per Exceltur en 2018, segons reflecteix l'estudi de capacitat de càrrega turística a Valldemossa presentat aquest divendres per les associacions Tramuntana XXI i Palma XXI.

Segons han explicat en roda de premsa, mentre aquest índex és de 154 turistes per cada 100 habitants a Valldemosa, a Granada és d'11,7 turistes, a Barcelona d'11 turistes. És fins i tot superior al del centre històric de Palma, amb 94 turistes per cada 100 habitants.

Respecte l'indicador de saturació de places turístiques (PIAT), el Consell de Mallorca autoritza un màxim de 25 places per hectàrea i al centre històric de Valldemossa hi ha 30 places per hectàrea.

Entre altres xifres, l'informe destaca que en el període 2012-2017 hi ha hagut un increment del 43% en el nombre d'establiments turístics en el municipi. A més, unes 1.150 persones s'allotgen a Valldemossa un dia mitjà d'agost (més del 70% en establiments no turístics).

Així mateix, una de les causes "més visibles" de l'augment de la intensitat turística a Valldemossa ha estat l'augment de l'oferta d'estades turístiques en habitatges d'ús residencial (ETH) o, com es diuen informalment, els apartaments turístics, han explicat.

Segons assenyalen, es tracta d'un fenomen a escala mundial on Valldemossa "no és una excepció i no para de créixer des de l'any 2010, arribant prop de 250 apartaments en 2018, més de 800 places".

D'altra banda, més de la meitat de turistes enquestats va opinar que hi ha molta gent als carrers i comerços de Valldemossa. El perfil del turista mostra percepcions diferents sobre la mateixa realitat: mentre que per als crucerista el nombre de gent al centre de Valldemossa era adequat, pel 90% de turistes allotjats en hotels sí hi havia molta gent.

El 44% dels residents enquestats va opinar que els carrers estan plens de gent, a més de la meitat considera que la intensitat turística afecta la seva vida quotidiana i el 42% pensa que s'ha arribat o sobrepassat el límit de recepció de visitants al centre històric.

Entre les molèsties més comunes, es troben la falta de comerços específicament destinats a les necessitats dels residents; les despeses de neteja, seguretat i empedrat dels carrers que es paguen amb els impostos dels residents, la pujada del preu de vida i dels lloguers i les dificultats d'aparcament, entre unes altres.

Per a l'elaboració d'aquest estudi, Tramuntana XXI i Palma XXI han comptat amb el suport de la Fundació Iniciatives del Mediterrani i l'Ajuntament de Valldemossa.