El preu de l'habitatge de lloguer a Balears es va incrementar un 2,8% interanual al maig, segons Fotocasa

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge de lloguer a Balears va registrar al maig un increment mensual del 2,8 per cent i se situa en 10,27 euros/metre quadrat (m2), un 20,2 per cent per sobre de la mitjana espanyola, segons dades de l'Índex Immobiliari de Fotocasa.

Més concretament, Palma ha experimentat un increment anual del 2,3 per cent i situa el preu mitjà de l'habitatge en 11,18 euros/m2 mensuals mentre que Calvià ha presentat una variació interanual del 2,5 per cent amb 15,36 euros/m2 mensuals.

A nivell estatal, el preu de l'habitatge de lloguer va registrar al maig un increment mensual del 0,8 per cent i un alça interanual de l'1,2 per cent, amb el que es va situar en 8,54 euros el metre quadrat al mes, xifres similars a les registrades al desembre de 2009, quan el preu es trobava en els 8,55 euros al mes per metre quadrat.

En augment interanual del preu de l'habitatge de lloguer al maig és un dels increments més suaus que s'han registrat en els últims mesos, exceptuant els mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, quan es van registrar descensos interanuals en el preu de l'habitatge de lloguer, els primers des de març de 2015. En concret en el mes d'agost el preu va descendir un 2,2 per cent i en el mes de gener de 2019, un 0,7 per cent.

"El preu del lloguer segueix creixent, però a un ritme molt més moderat i s'aprecia una evolució dels preus és molt dispar segons la zona i mentre que en algunes comunitats autònomes ja es registren caigudes importants, en altres com Madrid o València segueixen apreciant-se tensions en els preus", ha explicat la directora d'Estudis del portal, Beatriz Toribio.

Des que va arribar al preu màxim al maig de 2007 (10,12 euros el metre quadrat al mes), el preu de l'habitatge de lloguer porta acumulada una caiguda del 15,6 per cent.

Quant a les comunitats autònomes, al maig va pujar el preu en 13 comunitats. La comunitat que més va pujar el preu mensual al maig va ser Múrcia (5 per cent), seguida de La Rioja (4,9 per cent), Navarra i Balears (2,8 per cent) i Canàries (2,5 per cent).

En l'altre extrem, tres comunitats van reduir el preu interanual al maig. La comunitat en la qual més va descendir va ser Madrid (-1,9 per cent) i la que va registrar una caiguda més lleu va ser Castella i Lleó, amb un descens del -0,2 per cent.

Quant al rànquing de preus, Madrid és la comunitat més cara per llogar un habitatge de segona mà, amb un preu de 13,43 euros el metre quadrat al mes. Li segueix Catalunya (12,74 euros), País Basc (10,72 euros) i Balears (10,27 euros al mes).

En el costat oposat, Extremadura (4,31 euros) i La Rioja (4,95 euros) són les dues comunitats amb els preus de l'habitatge en lloguer més assequibles.