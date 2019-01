El preu de l'habitatge puja un 18,32 per cent en 2018 a Balears, segons el Club Noteges

Publicado 4/1/2019 14:51:29 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge ha pujat un 18,32 per cent en 2018 a Balears, la qual cosa situa la regió entre les quals major augment ha acumulat en aquesta indicadora, segons el Club Noteges, després de Galícia, (26,65) i Canàries (21,45%).

Així, per comunitats, durant 2018 i segons les dades dels 6.049 habitatges venuts per Club Noteges en el passat exercici, els preus s'han comportat de forma molt diferent en cada comunitat.

En l'extrem oposat a les comunitats esmentades, Múrcia (-9,96%), Cantàbria (-9,16%), Extremadura (-1,91%) i Castella León (-1,73%), han estat les quatre que més han baixat aquesta indicadora.

DADES NACIONALS

Mentre, a nivell nacional, el preu de l'habitatge ha desinflat el seu creixement en el segon semestre de 2018, segons les dades del departament d'estudis del Club Noteges que posen en relleu que l'habitatge va reduir la seva pujada des del 5,75% del primer semestre fins al 0,94% del segon.

L'associació empresarial, composta per 980 agents immobiliaris de tot el país, ha confirmat la desacceleració que vénen anunciant els mitjans econòmics especialitzats i ha avisat d'una possible recessió per abans de 2020.

En un comunicat, el Club Noteges, associació que s'ha consolidat com la primera força de venda del país en vendre en els últims set anys 36.127 immobles (6.049 d'ells es van vendre en 2018), ha afirmat que "la compra d'actius immobiliaris de la banca espanyola per grans fons d'inversió; l'enorme deute públic i la regulació del lloguer vacacional propiciaran una parada dels preus de l'habitatge durant 2019 amb importants caigudes en comunitats que tradicionalment lideren el mercat".

"A això se sumeixi", segons ha explicat el director general del Club Noteges, José Luis Jimeno, que la guerra comercial iniciada per Donald Trump amb la imposició de forts aranzels als productes asiàtics "està propiciant la caiguda de Xinesa i amb això la d'Alemanya, que és el principal exportador d'Europa a Xinesa". "La desacceleració alemanya afectarà a dues de les principals indústries del nostre país; turisme i construcció", ha ressaltat Jimeno qui diu que cal tenir també en compte la recuperació turística del Marroc, Tunísia, Egipte o Turquia".

DIFERÈNCIA TERRITORIAL

Així mateix, els preus han pujat fortament en comunitats com a Balears o Catalunya, "no així a Andalusia que romanen estancats des de fa set anys", ha explicat Jimeno.

Per al director general de Club Noteges, aquestes diferències responen al fet que els propietaris dels habitatges de Sevilla, Cadis, Llobregat, Madrid o Palma, llegeixen i escolten les mateixes notícies creant-se una enorme confusió al mercat que desorienta a molts propietaris, fixant el preu d'un habitatge amb unes expectatives que en gens responen la realitat de les seves ciutats i comunitats".

Mentre, per províncies, els preus han pujat amb major intensitat que en 2017 en un toral d'11 províncies, en altres vuit s'han incrementat però amb menor intensitat i en 12 han baixat els preus, refredant així el mercat. La Corunya registra la major pujada amb una progressió del 35,77%, seguida de Las Palmas de Gran Canària amb un increment del 35,77%.

Després d'elles se situa Pontevedra, amb un augment del 22,68% i Guadalajara amb una pujada del 20,06%. Balears, amb un creixement del 18,32% i València amb una progressió del 14,83% tanquen el rànquing de les sis províncies que major increment van registrar. Destaquen també Madrid (+13,15%) i Màlaga (+9,16%), on els preus també han pujat però amb menor intensitat.

Pel que fa a les províncies que han registrat la major caiguda hi ha ressalta Castelló, on els preus han baixat un 12,65%; Ceuta, 12,28%, Múrcia, 9,96%, o Cantàbria amb un 9,16%. Pel que fa a Andalusia els preus només han pujat a Màlaga, un 9,16%, Cadis, un 8%, i Granada (+0,75%), a Còrdova han descendit un 3,53% i, per exemple, a la capital andalusa van caure un 1,65 per cent.