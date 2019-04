El Principal acull aquest dissabte l'espectacle de dansa 'Les germanes Veuran'

Publicado 25/4/2019 17:57:39 CET

La coreògrafa i ballarina Andrea Cruz dirigeix 'Les germanes Veuran', un muntatge coproduït pel Teatre Principal i el Festival IF Barcelona que s'estrena aquest dissabte 27 d'abril a les 20.00 hores a la Sala Petita, dins del festival 'Palma amb la dansa'.

L'espectacle, que compta també amb la interpretació de Naroa Galdoz, s'ha presentat aquest dijous a un acte en el qual a més de Cruz i Galdoz, ha assistit el director del Teatre Principal, Carlos Forteza, i la directora adjunta, Mónica Pérez.

En la roda de premsa, Forteza s'ha mostrat "molt satisfet" per poder donar impuls a propostes de dansa contemporània i ha assenyalat que per al Principal, suposa "una clara aposta per recuperar" a una creadora referent de la dansa a Mallorca "en les dues últimes dècades de la mà de la companyia AuMents".

Forteza ha explicat que 'Les Germanes Veuran' és un espectacle que "s'ha pogut fer a foc lent i amb el temps necessari per aconseguir una producció d'alta qualitat".

És la primera producció en solitari d'Andrea Cruz, una circumstància que, tal com ha explicat, va ser "ben valorada" per la Direcció del Teatre Principal, ja que "es va presentar a la passada convocatòria de coproducció de nous llenguatges" i de seguida els va interessar. A més, ha dit que "es va valorar que es tractava d'una proposta primordialment de dansa".

El muntatge segueix la història de dues germanes que ho han perdut tot, excepte els records. És allí on troben el refugi per reviure les imatges de la seva família noble, les mascotes embalsamades, els mobles gairebé espectrals, l'incendi de la casa de la infància, les rutines del te i les utopies i somnis que van quedar congelats.