La producció industrial baixa un 10,7% el mes de novembre a Balears

Publicado 11/1/2019 10:16:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La producció industrial va caure un 10,7 per cent a Balears al novembre en comparació al mateix mes de 2017, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquesta manera, la reculada de l'Índex de Producció Industrial de les Illes en l'onzè mes de l'any es troba molt per sota del registrat pel conjunt del país (-2,8 per cent), ja que solament quatre comunitats van registrar increments.

A més, en l'acumulat de l'any, Balears registra un descens del 2,8 per cent, també per sota de la mitjana espanyola, que va repuntar un 1,2 per cent.

Així, l'IPI a Espanya va baixar un 2,8 per cent el passat mes de novembre en relació al mateix mes de 2017, taxa 6,5 punts inferior a la d'octubre.

Amb la reculada interanual de novembre, la tercera més pronunciada de l'any 2018 després de la de març i setembre, la producció industrial torna a taxes negatives després d'haver pujat un 3,7 per cent a l'octubre.

Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va descendir un 2,6 per cent respecte a novembre de 2017, taxa 3,3 punts inferior a la d'octubre i la seva major reculada interanual des de maig de 2013.

En taxa mensual (novembre de 2018 sobre octubre del mateix any), la producció industrial es va desplomar un 1,5% eliminant els efectes estacionals i de calendari, la seva major caiguda mensual des del passat mes d'abril.