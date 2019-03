La professora de la UIB Pilar Sánchez-Cuenca presidirà el Comitè d'Ètica Assistencial de Balears

Publicado 25/3/2019 14:53:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

La professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pilar Sánchez-Cuenca presidirà el Comitè d'Ètica Assistencial de les Balears (Ceaib), un òrgan consultiu i independent de suport a usuaris i professionals en matèria d'ètica assistencial que s'ha constituït aquest dilluns.

Així ha informat la conselleria de Sanitat a través d'una nota de premsa en la qual han detallat que Sánchez-Cuenca ha ocupat diferents càrrecs de gestió en hospitals del Sistema Nacional de Salut, exercir la infermeria clínica en hospitalització de pacients adults a l'Hospital Son Dureta i ser durant els anys 2010 i 2011 defensora dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de Balears.

En aquest sentit, la cartera dirigida per Patricia Gómez ha explicat que el Ceaib promourà mesures per vetllar per la dignitat, l'autonomia, la integritat i altres drets i llibertats fonamentals de les persones en l'àmbit de l'atenció sanitària a més de propiciar el debat públic en relació amb l'ètica, l'atenció sanitària i la investigació en matèria d'ètica.

A més, el Comitè coordinarà els comitès d'ètica dels centres sanitaris públics i privats de Balears i els prestarà assessorament.

En aquest sentit, la Conselleria ha apuntat que les circumstàncies i la complexitat de situacions en les quals poden produir-se conflictes ètics en l'àmbit sanitari "demanden un marc jurídic apropiat i l'existència d'òrgans col·legiats" que permetin l'estudi detallat i expert dels casos de conflicte i ofereixin un assessorament qualificat.

Així mateix, Salut ha recordat que el Comitè d'Ètica Assistencial de Balears desenvolupa la Llei 4/2015 de drets i garanties de la persona en el procés de morir, una norma que "implica millorar la protecció dels drets dels ciutadans i oferir un servei amb criteris de qualitat i seguretat".

Finalment, la Conselleria ha assenyalat que el Comitè, adscrit a la Direcció general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de la Conselleria, està integrat per membres proposats per la conselleria de Salut, la UIB i pels col·legis oficials de Metges, Infermeria, Psicologia, Treballadors Socials i Advocats.