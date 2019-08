Prohens proposa analitzar si hi ha punts de Balears que puguin considerar-se "d'especial emergència" després de la DANA

Publicado 29/8/2019 12:37:42 CET

Un agent camina en una carretera afectada per una inundació sud de Mallorca. GUARDIA CIVIL

La diputada del PP al Congrés per Balears, Margalida Prohens, ha demanat aquest dijous que s'analitzi si alguns municipis de les Illes poden considerar-se "zones d'especial emergència" després dels danys provocats per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que va travessar el dimarts les Illes.

En declaracions als mitjans des de Palma, Prohens ha indicat que el PP ha presentat una proposició no de llei (PNL) al Congrés dels Diputats perquè s'estudiï amb les administracions locals i autonòmiques de Balears quines línies d'ajudes es poden posar de forma "immediata" per pal·liar els efectes d'aquest temporal.

A més, ha detallat que el president del PP Balear, Biel Company, ha visitat aquest dimecres els municipis més afectats de Mallorca i s'ha reunit amb diversos batles d'aquestes localitats.

En la iniciativa del Grup Popular al Congrés, es demana al Govern central que avaluï els danys causats per les tempestes entre el 24 i el 28 d'agost, que analitzi la declaració de zones greument afectades per una emergència de protecció civil i escometi les inversions per recuperar la normalitat a les àrees afectades.