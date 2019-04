Prohibeixen la reobertura de la cantina il·legal de Cala Varques i la sancionen amb 100.000 euros

Publicado 1/4/2019 15:09:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha prohibit la reobertura de la cantina il·legal de Cala Varques a Manacor i ha imposat una sanció de 100.000 euros al seu propietari per "alteració de les condicions d'un espai de rellevància ambiental" sense autorització i amb una finalitat comercial.

Igualment, s'insta a la restauració del medi ambient mitjançant el cessament de l'activitat de venda de begudes i menjar i el desmantellament de totes les instal·lacions no autoritzades.

D'aquesta manera, acaba un expedient sancionador iniciat arran de diverses actes dels agents de medi ambient i del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil el 2016, en una campanya que va impulsar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca aquest estiu i que ha tingut continuïtat el 2017 i l'any 2018.

Cal ressaltar que l'infractor ha reconegut als agents de medi ambient "la finalitat comercial del negoci il·legal" que va dur a terme, com a mínim, des de fa vuit anys, segons consta en les actes.

La Conselleria ha actuat en vista de la passivitat dels organismes competents, com la Demarcació de Costes, entre uns altres. Per això, els propers dies donarà trasllat de la resolució a la resta d'administracions afectades, perquè assegurin que la cantina no es torna a instal·lar i donin suport a les actuacions que es duguin a terme.