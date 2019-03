La prohibició del bany a les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí es manté aquest dimecres

Publicado 20/3/2019 16:15:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha informat que els cartells col·locats el dimarts a les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí informant de la prohibició del bany es mantindran aquest dimecres per precaució i per la previsió de noves pluges.

"Recordem que fora de la temporada de platges quan no hi ha serveis de socorrisme ni vigilància no existeix obligació d'informar ni podem parlar de platges obertes o tancades, ni s'utilitza la torre de banderes per senyalitzar possibles situacions de risc", ha informat Cort en un comunicat.

Així mateix, han assenyalat que la informació que es va donar el dimarts i els cartells que es van instal·lar a la sorra són "fruit del compromís de l'Ajuntament de Palma amb els veïns i entitats de la zona d'informar de l'estat de les platges en cas d'abocaments fora de la temporada de platges, com els que es van produir el dimarts, per a una major transparència i seguretat dels possibles usuaris".

A més, han recordat que Emaya ja ha adjudicat i signat el contracte amb l'empresa que ha d'executar les obres del col·lector interceptor i el tanc de laminatge que evitaran la majoria dels episodis d'abocaments en aquestes platges, en canalitzar les aigües de pluja i retenir-les per poder ser depurades.