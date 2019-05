El projecte arquitectònic 'Es Pas Nou', guanyador del concurs d'idees per a l'Hospital de Felanitx

Publicado 6/5/2019 14:59:25 CET

El centre hospitalari tindrà 100 habitacions per a pacients crònics i ocuparà gairebé 9.000 metres quadrats

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

El projecte 'Es Pas Nou', dels estudis d'arquitectura Barceló-Balanzó i Sulkin Marchissio, ha estat el guanyador entre les dotze propostes que s'han presentat el concurs d'idees per al nou Hospital d'Atenció Intermèdia de Felanitx, segons ha informat aquest dilluns la conselleria de Salut en un comunicat.

El jurat ha valorat la qualitat arquitectònica, l'adequació a l'entorn urbà, l'adaptació al pla funcional i la racionalitat constructiva, econòmica i ambiental. A més, s'ha valorat "molt positivament" l'accessibilitat dels usuaris a l'edifici així com el disseny de les habitacions per facilitar l'estada de pacients crònics, la humanització de les zones dels espais comuns i les mesures d'eficiència energètica i d'integració en l'entorn.

El nou centre hospitalari tindrà una superfície construïda total de 8.972 m2 i albergarà cent habitacions dobles d'ús individual per atendre a pacients crònics de la comarca de Llevant. En aquest sentit, els pacients rebran tractaments i cures especialment dirigides a l'estabilització de la malaltia, a la rehabilitació i a la recuperació de l'autonomia personal.

Segons ha recordat la cartera dirigida per Patricia Font, l'objectiu del nou hospital és millorar l'activitat assistencial a la comarca de Llevant, que abasta vuit municipis (Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Santanyí, Son Servera i Vilafranca) i té una població superior als 140.000 habitants, el 17 % dels quals supera els 65 anys d'edat.

Les persones ingressades a l'Hospital de Felanitx rebran un pla d'atenció integral a càrrec d'un equip multi professional i oferirà serveis en el pla assistencial, com una àrea d'hospitalització de cronicitat i una àrea ambulatòria; suport clínic assistencial, suport mèdic, gestió de pacients i àrea de logística, entre d'altres.

PLA D'ATENCIÓ A PERSONES AMB MALALTIES CRÒNIQUES

Tal com ha recordat la Conselleria, l'Hospital de Felanitx s'emmarca en el Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques (2016-2020), amb el qual el Govern pretén millorar l'atenció a les persones majors i als pacients crònics complexos i en situació de dependència.

Altres accions dutes a terme per l'Executiu i emmarcades en aquest Pla són la formació de professionals de l'atenció primària i de l'atenció hospitalària; la incorporació de 40 infermers gestors de casos; l'obertura de llits específics per a pacients crònics en gairebé tots els hospitals de Balears i la identificació de gairebé cinc mil persones com a pacients crònics complexos.

Finalment, Salut ha recordat que a Balears hi ha actualment onze mil persones identificades com a pacients crònics complexos i 1.020 com a pacients crònics avançats. El Servei de Salut disposa, a Mallorca, de 98 llits a l'Hospital General, 98 a l'Hospital Joan March, 25 a l'Hospital Verge de la Salut i 160 a l'Hospital Sant Joan de Déu, integrat a la xarxa assistencial pública.