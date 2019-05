El projecte 'Eivissa és Wellness' del Consell d'Eivissa rep un Premi Àgora Benestar 2019

Publicado 29/5/2019 18:31:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La plataforma de promoció turística 'Eivissa és Wellness', del Consell d'Eivissa, ha rebut un Premi Àgora Benestar 2019 en la categoria de 'Govern amb programes nous en benestar'.

El premi ha estat lliurat durant el Congrés Àgora Benestar, celebrat els dies 28 i 29 de maig en l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball a Madrid.

Per a la concessió del premi s'ha valorat que la plataforma promou "un estil de vida saludable i sostenible al seu territori caracteritzat, entre altres coses, pel benestar, la bellesa, l'esport i gastronomia saludable".

"Aquest projecte representa una gran innovació per a la promoció de la marca d'un territori, que ha estat reconegut en nombroses ocasions pels mitjans de comunicació i per organismes internacionals com el Global Wellness Institute", han assenyalat des d'Àgora Benestar.

El premi va ser recollit per la coordinadora d''Eivissa és Wellness', Delia de Miguel, de la mà de la responsable de l'Àrea de Comunicació de QuirónPrevención, Rocío Benito.

La resta de premiats han estat, en la categoria de

'Divulgació social d'hàbits saludables', el periòdic digital Redacció Mèdica; en la categoria 'Empreses compromeses amb el benestar' van ser premiades Phiplips Ibèrica SAU pel programa 'Cuida de Tu', Aimplas per 'Desafiament benestar' i GE Healthcare Biosciences, per 'HealthAhead'; en la categoria de 'Projecte innovador en benestar', el guardó va ser per 'Lactario' de Banc Santander; i el premi a la trajectòria professional va ser para Marisa Salanova Soria.