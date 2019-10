Prop de 130 conductors denunciats per usar el mòbil al volant en l'última campanya de control de la Guàrdia Civil

Publicado 14/10/2019 17:34:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha denunciat a Balears, durant la seva última campanya de control de setembre, a un total de 227 conductors per distraccions al volant, consum de substàncies i altres infraccions, amb 96 denúncies per ús del mòbil mentre es condueix, que sumats a les 33 denúncies interposades per les Policies Locals, donen com a resultat 129 persones denunciades per ús del mòbil al volant.

Aquesta campanya s'ha realitzat de la setmana del 16 al 22 de setembre en tot el territori nacional. L'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil ha controlat les carreteres interurbanes, mentre que les Policies Locals s'han encarregat de les vies urbanes.

Segons ha informat la Delegació del Govern a Balears, a les Illes la Guàrdia Civil ha realitzat 177 controls en vies interurbanes en els quals s'han parat 7.251 vehicles.

En relació a les infraccions relacionades amb distraccions al volant, la majoria són per utilitzar el mòbil (96) i per usar auriculars (21). També es van registrar dues denúncies per estar cercant objectes mentre conduïen, dos per llegir al volant i 13 per un altre tipus de distraccions.

Igualment, s'ha denunciat a 56 conductors per donar positiu en el control d'alcoholèmia, nou per haver consumit drogues i 28 per no usar el cinturó de seguretat.

En vies urbanes, les Policies Locals de 18 ajuntaments han denunciat 34 conductors per distraccions, 33 d'elles per utilitzar el mòbil al volant. Han participat els municipis d'Alaior, Alcúdia, Artà, Calvià, Campos, Es Castell, Formentera, Lloseta, Llucmajor, Montuïri, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu, Santanyí, Ses Salines, Sóller i Valldemossa.

D'aquesta manera, l'ús del mòbil es manté com la distracció més freqüent mentre es condueix. Des de la Delegació han alertat que utilitzar el telèfon al volant "pot matar en segons".