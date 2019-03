Prop de 200 persones es concentren a la Plaça de l'Olivar de Palma per demanar "el fre al discurs d'odi"

Actualizado 23/3/2019 19:27:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Març (EUROPA PRESS) -

Prop de 200 persones s'han concentrat aquest dissabte a la Plaça Olivar de Palma per demanar "un fre al discurs d'odi", que segons la Plataforma per la Democràcia, organitzadora de l'esdeveniment, està entrant en tots els aspectes de la societat.

La portaveu de l'entitat, Marta Serra, ha expressat que aquesta concentració pretén sumar-se a totes les similars que es duen a terme a la resta d'Europa per frenar "el discurs de l'extrema dreta", que ha qualificat com a "racista, misògen i xenòfob i que va en contra de gairebé tot". "Necessitem més responsabilitat per parar aquesta postura, tant dels mitjans de comunicació com dels polítics", ha afirmat Serra.

Des del col·lectiu organitzador de l'acte apunten que el fenomen és "global", ja que "existeixen personatges com Trump o Bolsonaro que governen països importants".

A més, afegeixen que "a Europa no estem exempts de l'amenaça". "Es tracta de gent sense escrúpols, que lluny de qüestionar les raons estructurals per la qual la precarietat i la pobresa s'ha instal·lat, aprofiten el malestar de la gent per apuntar contra els sectors més vulnerables", ha apuntat Serra durant la lectura del manifest.

A la declaració de principis de la concentració s'ha expressat també que en aquests moments vivim una període d'"odi contra tots i contra tot", quan el que es necessita és "una societat unida i solidària". "L'odi compta amb grans altaveus i amb la manipulació i la mentida com a estratègia de penetració social", ha continuat Serra durant el discurs.

"Exigim una informació pública i contrastada que no faci d'altaveu a posicionaments que no s'ho mereixen". A més, han demanat que els partits democràtics "no facin seguiment del discurs" perquè al final "el discurs que està damunt de la taula és el seu".

La concentració ha comptat amb la presència de diversos representants polítics com la diputada de Podem, Laura Camargo; la consellera de Serveis Socials i Cooperació (Més per Mallorca), Fina Santiago o el candidat d'Actúa en el Parlament per als propers comicis, Eduard Sánchez. També s'han deixat veure els regidors de Cort Neus Truyol (MÉS per Mallorca) i Algili Molina (Podem), i representants de Comissions Obreres i UGT a Balears.

Fina Santiago ha comentat a Europa Press que l'assistència a aquesta concentració és necessària davant "el perill que tenen els Drets Humans de retrocedir". "Aquests van sorgir d'un pacte social i polític després d'una guerra brutal -la Segona Guerra Mundial- i han portat la pau a molts llocs del món", ha comentat Santiago, que ha afegit que la seva presència es deu a "la defensa dels Drets Humans".

Segons la diputada Laura Camargo, el suport a aquesta concentració és necessari "perquè no en queda d'altra". "Cal unir-se, sumar esforços i gent. Cal estar localitzats i localitzables. La millor manera de combatre el feixisme i el masclisme i la falta de drets als quals ens volen conduir certes forces polítiques és donant suport a aquests actes" ha comentat Camargo.

El secretari general de Comissions Obreres a Balears, José Luis García, ha expressat que "aquestes mobilitzacions són imprescindibles a causa del discurs neoliberal i feixista que s'està imposant en el conjunt d'Europa". A més, ha recalcat que són els treballadors i treballadores "els que hem de respondre i ho hem de fer des de la inclusió i la democràcia". "El discurs feixista està molt potenciat des d'alguns 'lobbies' de poder, és necessari fer-li front", ha conclòs García.