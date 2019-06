Prossegueix aquest dilluns el judici contra la dona acusada de mutilar al seu marit i donar-lo de menjar als seus gossos

Publicado 16/6/2019 10:54:11 CET

La dona defensa la seva innocència i sosté que l'home va morir atacat per un dels gossos sense que ella intervingués

PALMA DE MALLORCA, 16 Juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears reprendrà aquest dilluns el judici contra Svetlana B., una dona russa de 49 anys acusada de mutilar al seu marit i donar-lo de menjar als seus gossos a Cala Millor (Mallorca) l'abril de 2016.

El judici va arrencar el passat 10 de juny i les sessions es van estendre fins al dijous. En aquestes quatre jornades, es va prendre declaració a l'acusada, diversos testimonis, el metge forense que va practicar l'autòpsia i diversos perits.

Està previst que en la sessió d'aquest dilluns compareguin els experts de la unitat científica de la Guàrdia Civil i un perit de la defensa, i el judici conclourà el dimarts amb els informes finals del fiscal Gonzalo Sans i el lletrat de la defensa, Tomeu Sales. Finalment, l'acusada tindrà dret a l'última paraula abans que el Jurado es retiri a elaborar el seu veredicte.

La Fiscalia acusa la dona d'haver sedat al seu marit i haver-li tallat trossos de carn i pell per donar-los-hi de menjar als seus gossos -un pitbull i una stafford americans-, animant-los perquè el mosseguessin. Li imputa un delicte d'assassinat amb traïdoria i ensanyament i demana 25 anys de presó.

LA DONA SOSTÉ QUE L'HOME VA MORIR ATACAT PELS SEUS GOSSOS

Durant la seva declaració davant el Jurat, l'acusada va defensar la seva innocència i va sostenir que el seu marit, un alemany d'uns 70 anys, va morir atacat per un dels seus gossos -el mascle, un pitbull anomenat Lord-.

Segons la seva versió, l'animal va ser qui es va abalançar espontàniament contra l'ancià sense que ella intervingués. De fet, la dona va assegurar que va intentar interposar-se entre ell i l'animal per tractar de separar-los, i que per a això va ficar a l'home en el dormitori i va voler tancar al ca en el bany.

Va explicar que l'ancià va obrir la porta abans que pogués tancar al gos, i que aquest es va abalançar sobre l'home, el va mossegar i el va arrossegar "com un ninot". Després, quan ella va comprendre que havia mort, va intentar llevar-se la vida ingerint vodka i ansiolítics, segons el seu relat.

L'acusada i la víctima portaven casats tres mesos al moment dels fets. La dona va confirmar que sabia que ell havia fet testament, i que de fet els hereus eren ella i els dos gossos.

VAN TROBAR A l'HOME AMB ELS BRAÇOS "AMB L'OS NET"

La troballa del cadàver es va produir arran d'una trucada al 112 d'un tercer, un amic del matrimoni que va avisar que feia temps que no veia a l'ancià i que no contestava al telèfon. Amb tot, aquesta persona, en declarar com a testimoni, va admetre que Svetlana B. l'havia cridat molt alterada i li havia explicat que el seu espòs estava mort. El testimoni va afirmar que va cridar el 112 perquè temia que la dona se suïcidés.

Fins al lloc es van desplaçar efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Sant Llorenç, que no esperaven trobar-se amb l'escena d'un crim sinó amb un cas d'indisposició d'una persona major. Quan van aconseguir accedir a l'habitatge, van descobrir el cos de l'home cap per avall en el sòl del saló, semidesnuu, amb múltiples ferides i amb els braços completament descarnats des dels colzes fins els canells.

Un dels guàrdies civils que van participar va descriure l'estat de la víctima dient que "tenia els braços com si haguessin tallat pernil, amb l'os completament net". Un altre va explicar que sobre el cos hi havia un gran coixí, com si la dona hagués estat dormint sobre ell. En el sòl, parets i mobiliari hi havia abundants taques de sang, i a la casa es van trobar tres ganivets ensangonats, un en el sòl a escassos metres de la víctima i un altre ocult entre dos matalassos en el dormitori.

Al moment de la troballa, la dona estava prop del cadàver. Des de darrere del sofà, els agents la van veure incorporar-se quan ells van entrar. No va intentar fugir de la policia, estava "desorientada", presentava "canvis d'humor", va preguntar pels seus gossos i deia que era "mentida" que el seu marit estigués mort.

EL FORENSE ASSEGURA QUE LA VERSIÓ DE L'ACUSADA "NO QUADRA"

El metge forense que va practicar l'aixecament del cadàver i l'autòpsia va rebutjar tallantment l'explicació de la dona i va assegurar que la seva versió "no quadra". Davant el Jurat, el facultatiu va explicar amb detall la seva intervenció en l'escena del crim, amb fotografies del cadàver i de la casa projectades a la sala. Durant l'exhibició de les imatges, la dona va començar a sanglotar sonorament tapant-se la cara amb un mocador.

El metge va insistir que en el cos de la víctima van identificar ferides "incises" i "massa rectes" per ser produïdes per un animal, en les quals sembla que ha intervingut "un ganivet afilat i de serra". "Els gossos saben manejar un ganivet? No", va sentenciar.

A més, també va argumentar que l'home no va poder obrir la porta del dormitori per si mateix, com va explicar l'acusada, perquè en tenir els músculs estripats, no podria accionar el tirador. Igualment, va afirmar que l'home va haver de ser transportat perquè no podria aixecar-se ni arrossegar-se tot sol en el seu estat després de sofrir l'atac del pitbull. El metge va posar l'accent en el delicat estat de salut de la víctima, ja que l'ancià havia estat operat d'un càncer de laringe i se li havia practicat una traqueotomia, no tenia dentadura i només podia ingerir líquids.

El metge va situar l'hora de la mort entre les 09.00 i les 14.00 hores, si bé s'inclina pel tram més primerenc. Quant a la causa, va concloure que va ser un xoc hipovolèmic, és a dir, que l'home es va dessagnar.

Aquest forense no va arribar a practicar una prova pericial per acarar les mandíbules dels cans perquè, segons va indicar, "els gossos no estaven". Van desaparèixer de la gossera municipal de Sant Llorenç a principis de 2018, pel que sembla, sostrets.

DOS TESTIMONIS DIUEN QUE ELS VA OFERIR DINERSS PER MATAR Al SEU MARIT

D'altra banda, el Jurat haurà de valorar el testimoniatge de dos testimonis que van declarar que la dona els va oferir diners per matar el seu marit.

Un d'ells va explicar que havia quedat a una benzinera amb Svetlana per vendre-li cocaïna i que ella li va proposar acabar amb la vida del seu espòs a canvi de 50.000 euros. No la va prendre seriosament: "Vaig veure a una senyora borratxa i drogada, no em vaig creure el que em va dir i no m'interessava escoltar més, vaig agafar i em vaig anar", va explicar. Dies després es va assabentar del crim per les notícies.

Un altre testimoni també va afirmar que mesos abans del crim la dona li va fer una oferta econòmica per "assassinar el seu marit". Davant aquesta proposició, va aprofitar un moment en el qual ella va anar a portar-li una beguda per marxar-se. El testimoni no va acudir a la Policia, sinó que va comentar l'ocorregut amb uns coneguts, i un d'ells "ho va explicar a un diari" després de la mort de l'espòs. Així va ser com els investigadors van donar amb ell.

Per la seva banda, la dona va negar haver intentat contractar aquests homes com a sicaris per matar el seu espòs. La defensa atribueix el testimoniatge d'aquests testimonis a una "venjança" per una denúncia de l'acusada contra un d'ells, relativa a un furt.