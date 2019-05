El PSIB demana "una gran mobilització progressista" en el 26M per poder governar "vuit anys seguits"

Publicado 15/5/2019 17:18:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha demanat aquest dimecres "una gran mobilització progressista" en les eleccions autonòmiques i municipals del 26 de maig per "poder governar vuit anys seguits".

Segons ha informat el PSIB en un comunicat, Cladera ha fet aquestes declaracions en la presentació de la coalició d'esquerres entre PSIB i Unides Podem a Bunyola, Suma per Bunyola.

Així, la socialista Sandra Llop és la candidata a l'alcaldia del municipi amb el suport de Cladera, qui ha destacat "la força de la suma de l'esquerra davant una dreta més dividida i més radical que mai".

Cladera ha alertat que "després de 40 anys de democràcia alguns ens volen fer tornar enrere", per la qual cosa ha demanat que "ara més que mai l'esquerra ha de donar continuïtat al progrés amb quatre anys més de govern que permetin consolidar totes les polítiques de canvi iniciades".

La candidata socialista al Consell ha insistit que el dia 26 de maig "ens juguem moltíssim i fa falta una gran mobilització" enfront "d'una oportunitat històrica per governar vuit anys seguits i dibuixar la Mallorca i la Bunyola que volem".

Per la seva banda, Llop ha avançat que es presenta "amb ganes i experiència" perquè creu en "la política com a eina per millorar el dia a dia dels veïns".

Per això, ha explicat algunes de les seves propostes com l'impuls dels pressupostos participatius, la creació de més de 700 noves places d'aparcament, la millora de l'enllumenat públic a determinades zones del municipi o un nou centre de salut, entre altres qüestions.

MIR I TORTELLA A SA POBLA

D'altra banda, la candidata a l'alcaldia de Sa Pobla, Xesca Mir, i el número 6 en la candidatura al Consell, Jaume Tortella, han visitat una de les principals empreses de producció i exportació de patates de Sa Pobla, des d'on han explicat algunes de les mesures dels socialistes en agricultura.

Tortella ha assegurat que protegir l'agricultura és una prioritat del PSIB-PSOE, ja que "és un motor tradicional de l'economia de Mallorca i la seva activitat té un retorn molt gran per a tota la societat".

El socialista ha assegurat que l'agricultura és un sector estratègic pels socialistes, a causa de "l'impacte positiu que té la pagesia per al paisatge".

Per això, Tortella ha assegurat que el Consell promourà que la gent jove que vulgui es pugui dedicar a la pagesia "procurant la seva modernització i posant tots els mecanismes a l'abast perquè el sector primari sigui rendible".

Finalment, Mir ha assegurat que des del govern municipal "la pagesia serà clau, ja que és un sector que dóna identitat i riquesa a tota la comarca".

"L'ajuntament ha de recolzar a tots els camperols i empresaris que es dediquen al sector primari, i ho volem fer en col·laboració amb el Consell", ha conclòs.