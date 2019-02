El PSIB rep "amb satisfacció" la data de les eleccions generals i assegura que surten "preparats per guanyar"

Publicado 15/2/2019 11:28:08 CET

El diputat socialista per Balears al Congrés dels Diputats, Pere Joan Pons, ha assegurat aquest divendres que des de la formació han rebut "amb satisfacció" la data fixada pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per a les eleccions generals, que tindran lloc el 28 d'abril, i ha assegurat que surten "preparats per guanyar".

"És una data que s'anuncia quan el PSIB té ja uns processos en marxa de cara a les eleccions autonòmiques i municipals del 26 de maig, la qual cosa ens permet estar a peu de carrer i prop de les demandes de la societat", ha explicat en roda de premsa.