El PSIB "vol portar la veu cantant" en polítiques de mobilitat

Publicado 16/2/2019 14:18:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Mobilitat del PSIB, Joan Ferrer, ha expressat aquest dissabte que la seva formació "vol portar la veu cantant" en polítiques de mobilitat de cara als comicis generals del 28 d'abril i a les eleccions autonòmiques i municipals del 26 de maig.

Així s'ha expressat Ferrer en declaracions als mitjans prèvies a una trobada dels socialistes per recaptar propostes de cara a la Conferència Política del partit prevista per als dies 16 i 17 de març i que, segons ha concretat, serà "bàsica" per elaborar el programa electoral dels socialistes.

En aquest sentit, el portaveu del PSIB i coordinador de la Conferència Política del partit, Iago Negueruela, ha assenyalat que l'habitatge i la mobilitat seran "elements essencials" al programa electoral de la formació .

"Hem avançat molt en aquesta legislatura però encara queda molt camí per desenvolupar", ha reconegut Negueruela, qui ha avançat que aquest dissabte "escoltaran propostes".

Per la seva banda, Ferrer, ha declarat que la mobilitat és un "pilar fonamental de l'estat social" de Balears. "Som una comunitat pionera amb lleis com la de Canvi Climàtic o la de Residus i volem portar la veu cantant en mobilitat", ha expressat.

En el mateix sentit, ha destacat la "importància" de "millorar" el transport públic. "No podem demanar-li a la ciutadania virar a una mobilitat alternativa si no s'ofereix la mobilitat en transport públic amb tarifes, freqüències i serveis raonables i de qualitat", ha resolt.

Finalment, la coordinadora d'habitatge del PSOE, Yolanda Garví, ha subratllat que "s'ha de posar en el mateix plànol" l'habitatge que la sanitat o l'educació i ha afirmat que "tothom té dret a un habitatge digne".