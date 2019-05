El PSOE de Menorca proposa la creació de noves rutes de BTT i senderisme

Publicado 3/5/2019 19:14:41 CET

MENORCA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Consell Insular de Menorca, Susana Mora, ha explicat aquest divendres que la seva formació té la voluntat d'engegar durant la propera legislatura noves rutes de BTT, especialment durant la temporada d'hivern.

Així mateix, els socialistes s'han compromès a crear una xarxa de senderisme i marxa nòrdica de Menorca, aprofitant la xarxa de camins públics i el Camí de Cavalls.

"El foment d'activitats fora de la temporada turística, tant de senderisme com de carreres de BTT, contribueixen a la desestacionalització del turisme, convertint-se en un atractiu, tant per a residents com para visitants, durant l'hivern", ha manifestat Mora.

Una altra de les propostes del PSOE de Menorca és la creació d'una xarxa d'instal·lacions esportives per a ús turístic.

"La promoció d'esdeveniments esportius fomenta la diversificació econòmica de Menorca, aportant també diversificació al mercat laboral i creant, d'aquesta manera, noves oportunitats laborals en l'àmbit esportiu", ha conclòs la candidata socialista.