El PSOE de Menorca proposa un pla quinquennal per establir les bases per a la diversificació del camp

Publicado 15/5/2019 16:58:19 CET

MENORCA, 15 Maig (EUOPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha proposat aquest dimecres la realització d'un pla quinquennal per establir les bases per a una diversificació "real" del camp, així com també la concessió d'ajudes a la diversificació dels cultius.

Els socialistes defensen també l'engegada de programes de formació per a nous cultius, formació en promoció, gestió econòmica i empresarial i en matèria de comercialització del producte.

"El model econòmic del PSOE per a Menorca es basa en una economia diversificada i plural i el camp juga un paper fonamental perquè és un sector estratègic i imprescindible per a l'Illa", ha dit la candidata del PSOE al Consell Insular de Menorca, Susana Mora.

En aquest punt ha assenyalat que els socialistes advoquen perquè Menorca pugui comptar amb un espai perquè siguin intervinguts quirúrgicament grans animals, especialment vaques i cavalls, al centre de formació agrària Sa Granja.

"Els propietaris dels animals ja no hauran de desplaçar-se a altres llocs com Mallorca o Catalunya i es podrà operar en Menorca amb garanties de seguretat i higiene", ha recalcat Mora.

D'altra banda, i de cara a les negociacions de la Política Agrària Comuna (PAC) de 2021 a 2027, es considerarà el fet insular com un factor a compensar. "Tenim el compromís del Ministeri d'Agricultura de reivindicar aquest fet i, d'aquesta manera, la nova PAC pot ser un complement específic per al camp de les mesures del Règim Especial", ha conclòs la candidata socialista.