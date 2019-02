El PSOE remena l'abstenció en la votació del senador substitut de Bauzá d'aquest dimarts al Parlament

Publicado 18/2/2019 13:55:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSIB al Parlament, Andreu Alcover, ha avançat aquest dilluns que la seva formació "s'abstindrà, de moment" en la votació d'aquest dimarts en el ple del Parlament que designarà al substitut de Balears després de la renúncia de José Ramón Bauzá a la seva acta de senador.

En roda de premsa, Alcover ha apuntat que "de moment" la seva formació s'abstindrà en la votació d'aquest dimarts encara que ha matisat que la mesura "encara està pendent d'una última valoració" en les files 'socialistes'.

D'altra banda, la diputada del PP Núria Riera ha afirmat que el PP "no està només" en l'elecció de Fuster com a senador i ha instat "a la resta de partits" a "no faltar al respecte" en el compliment del reglament parlamentari.

Preguntada pels temps que es manegen perquè el nou senador de Balears prengui possessió del càrrec, Riera no ha aclarit la qüestió i ha apuntat que l'avançament de les eleccions generals al 28 d'abril "ha trastocat tota la programació del Congrés i del Senat".

Finalment, ha recordat que els 'populars' proposaran al secretari general del partit a Balears, Antoni Fuster, com a substitut de Bauzá, al ser una persona "preparada" i amb la "responsabilitat" que requereix el càrrec.