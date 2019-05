Rafa Nadal i Llum Barrera, els preferits pels balears per a anar-se de canyes

Publicado 21/5/2019 14:35:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Rafa Nadal i Llum Barrera, són els triats pels balears com els companys de barra ideals per a passar una estona de canyes, així ho revela l'enquesta anual de Cervesers d'Espanya, 'Amb qui t'aniries de canyes?', realitzada per Madison Market Research.

Segons ha informat Cervesers d'Espanya en un comunicat, en aquesta nova edició de l'estudi, els balears tenen a esportistes, cantants i personatges del cinema i la televisió com els favorits per a compartir bons moments amb unes canyes.

El llistat de personatges favorits de Balears es completa en el cas dels homes amb el jugador de bàsquet Sergio Llull i Alejo Sauras, i en el cas de les dones amb Chenoa i Rosi de Palma.

'Amb qui t'aniries de canyes?' cerca, un any més, conèixer la rellevància que dóna la societat a diferents personalitats, a través d'un acte tan quotidià com compartir una cervesa.

"Amb cada edició, no només revelem els interessos més socials dels espanyols, també reafirmem que ens encanta reunir-nos entorn d'una cervesa, acompanyar-la d'una tapa, i gaudir de la bona companyia", ha explicat Jacobo Olalla Marañón, director general de Cervesers d'Espanya.

En l'àmbit de la música, Antonio Orozco és el cantant masculí triat per a anar de canyes segons els balears i Malú completa el dueto. A aquestes dues figures els segueixen pel costat masculí Alejandro Sanz i Enrique Bunbury, i pel costat femení, Chenoa i Rosalía.

A l'entorn de la ràdio i la televisió, els periodistes són la referència per a anar-se de canyes dels andalusos. Així, Matías Prat és la personalitat masculina més interessant per a compartir unes canyes segons els balears, mentre que en el costat femení les opcions televisives es decanten per Susanna Griso, Julia Otero i Cristina Pedroche.

En l'esport, el tennista Rafa Nadal lidera les preferències dels balears, mentre que l'or entre les dones li ho porta Garbiñe Muguruza. En el cas de les dones esportistes, els balears completen la llista de favorits amb Mireia Belmonte i Carolina Marín.

Referent a la història, Joana La Boja ha estat seleccionada com la dona de la història d'Espanya preferida pels enquestats balears i Cristóbal Colón, com el personatge històric espanyol home favorit dels participants a l'enquesta.

A aquests personatges que van marcar la història els segueixen en preferències, d'una banda, Isabel la Catòlica i Emilia Pardo Bazán segons les respostes dels enquestats balears, i pel costat masculí, Cervantes i el Cid Campeador.