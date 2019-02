Realitzen a Eivissa el primer trasllat aeri nacional d'un pacient amb oxigenació extracorpòria

Publicado 6/2/2019 13:03:20 CET

Els serveis de Medicina Intensiva (UCI) de l'Hospital Can Misses i de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han dut a terme aquest dimarts a la nit el primer trasllat aeri nacional d'un pacient adult al qual se li ha realitzat per primera vegada a Eivissa l'oxigenació per membrana extracorpòria.

Segons ha informat l'Àrea de Salut de les Pitiüses en un comunicat, el malalt és un pacient de 40 anys que romania ingressat en l'UCI amb una afecció pulmonar greu.

En aquesta acció ha col·laborat el SAMU-061 d'Eivissa i Formentera i la seva coordinació ha estat a càrrec del SAMU 061 Balears, qui ha activat a l'equip pitiuso i al de l'Hospital Vall d'Hebron, realitzant totes les actuacions de coordinació amb l'Aeroport i autoritats locals.

L'operatiu s'ha coordinat en dues fases. En la primera, els professionals de Can Misses i del Vall d'Hebron han sotmès al pacient a aquesta nova tècnica. En la segona fase, s'ha traslladat al malalt a l'Hospital Vall d'Hebron amb avió ambulància.

Segons ha relatat l'Àrea de Salut, l'UCI de l'Hospital Can Misses va sol·licitar el trasllat i l'equip del Vall d'Hebron va arribar a l'Hospital Can Misses a les 21.45 hores.

Després de la intervenció hospitalària en l'UCI de Can Misses, els equips van traslladar al pacient a l'Aeroport d'Eivissa i es va produir l'enlairament cap a Barcelona a les 02.25 hores en l'avió ambulància del 061 de Balears.

El pacient ha arribat a l'UCI del Vall d'Hebron a les 04.30 hores i es troba en repòs, estable i preparat per a continuar recuperant-se.

L'Àrea de Salut d'Eivissa ha recordat que el primer trasllat pediàtric amb oxigenació extracorpòria es va realitzar també a Balears el mes d'abril passat. Es va tractar d'un pacient pediàtric, de 14 mesos, amb una afecció pulmonar greu.