El Rei presideix aquest dimarts l'entrega de despatxos a 63 nous jutges, un d'ells de Balears

Publicado 7/1/2019 16:39:13 CET

El nou jutge de Balears quedarà a la disposició del president del Tribunal Superior de Justícia

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felipe VI presideix demà, dimarts, l'acte d'entrega de despatxos a 63 nous jutges, un d'ells resident a Balears. En aquesta ocasió, l'acte s'ha traslladat des de Barcelona, on se celebra en els últims anys, fins a Madrid, amb motiu del 40 aniversari de la Constitució.

La seu triada per celebrar l'entrega de despatxos als integrants de la seixantena vuitena promoció de l'Escola Judicial ha estat la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), on, a partir de les 12.00 hores, intervindrà el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes --en funcions des del passat 4 de desembre, quan va expirar el seu mandat--. També es comptarà amb la presència de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i de la fiscal general de l'Estat, María José Segarra.

Amb l'elecció d'aquesta seu, el CGPJ reconeix "l'estreta relació" que existeix amb la RAE en els últims anys, amb la qual s'ha pogut publicar obres com el Diccionari de l'espanyol jurídic, el Llibre d'estil de la Justícia o el Diccionari panhispànic de l'espanyol jurídic.

Per primera vegada en 20 anys aquest acte formal se celebrarà a Madrid, alguna cosa que ha generat cert malestar en un sector de la judicatura catalana. De fet, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en nom de jutges i fiscals que exerceixen en aquesta comunitat autònoma, han expressat la seva "profunda decepció" pel trasllat, quan l'Escola Judicial està a Barcelona.

El TSJC va transmetre en un acord aprovat per unanimitat el passat mes de desembre que espera que la decisió de lliurar els nous despatxos a Madrid sigui "transitòria i que en el futur es donin les condicions" perquè es torni a realitzar a la ciutat comtal.

25 ANYS DE LA LLEI QUE VA ATRIBUIR LA FORMACIÓ DE JUTGES Al CGPJ

La raó del trasllat no respon la situació política en aquesta comunitat autònoma sinó a la coincidència aquest any de la celebració del 40 aniversari de la Constitució espanyola, que va suposar la creació del CGPJ, amb seu a Madrid, segons fonts jurídiques consultades per Europa Press.

A més, també es compleixen 25 anys de l'aprovació de la llei que va atribuir al Consell la competència per a la selecció i formació dels jutges i magistrats, que fins llavors era conjunta amb els fiscals.

Segons apunta l'òrgan de govern dels jutges en un comunicat, les primeres promocions de jutges que es van formar sota aquesta norma van rebre els seus despatxos a la capital fins que en 1997 es va inaugurar l'Escola Judicial de Barcelona.

L'última entrega de despatxos, celebrada el passat mes d'abril, es va caracteritzar per l'absència d'autoritats, ja que el Rei únicament va estar acompanyat pel llavors ministre de Justícia, Rafael Catalá, i solament es va dir a membres de la cúpula judicial. No es va convidar a càrrecs de l'Executiu o del Legislatiu per ressaltar el caràcter independent de la justícia espanyola, es va informar llavors.

D'aquesta manera, en ple procés judicial pel 'procés' independentista a Catalunya, en aquest acte, i per primera vegada, no van ser convidats formar part de la taula d'autoritats càrrecs del Govern i tampoc de la Delegació del Govern, que en aquestes dates assumia la seva representació arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, ni tampoc l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

PRIMERES DESTINACIONS

Segons ha informat el CGPJ, Catalunya i Andalusia són les dues comunitats autònomes a les quals aniran destinats més membres de la promoció, ja que cadascuna d'elles comptarà amb un total de 16 nous jutges. Li segueixen Madrid, amb 9; Castella i Lleó, amb 4; i Galícia i la Comunitat Valenciana, amb 3 cadascuna.

No obstant això, de moment, solament 23 nous jutges començaran a exercir com a titulars de Jutjats de Primera Instància i Instrucció i els 40 restants -entre ells, el de Balears- quedaran a la disposició del president del Tribunal Superior de Justícia al qual vagin destinats, davant la inexistència actual de places vacants de titulars d'òrgans judicials.

L'àrea preferida pels nous jutges per exercir en el futur és la penal, segons han assenyalat el 39,55 per cent dels membres d'aquesta promoció, seguida per la jurisdicció civil (21,64 per cent) i de família (11,19 per cent). Si bé, solament el 9,70 per cent d'ells volen ser destinats en els jutjats de Violència sobre la Dona, mentre que un percentatge molt escàs desitgen exercir en el contenciós-administratiu (0,75 per cent).

En aquesta promoció, les dones --que són més de la meitat dels més de 5.377 jutges espanyols en actiu-- representen el 63,49 per cent de la nova promoció, encara que un percentatge inferior al del curs anterior, en el qual el 70,8 per cent eren jutgesses.

DADES ESTADÍSTIQUES

Segons les dades contingudes en una enquesta que van realitzar els nous membres de la carrera judicial en ingressar a l'Escola, Andalusia és la comunitat autònoma que més jutges aporta (12), seguida per la Comunitat Valenciana (10), Castella i Lleó (8), Catalunya i Madrid (7 cadascuna). D'Aragó i Canàries procedeixen en total vuit jutges (quatre cadascuna); altres tres són residents a Castella-la Manxa; dos a Navarra; dos al País Basc i un a Extremadura, Galícia, Múrcia, Balears i Astúries.

D'altra banda, la mitjana d'edat en ingressar a l'Escola Judicial en 2017 era de 27 anys, encara que l'alumne més jove tenia 23 anys i el més veterà, 39. Quan van arribar a l'Escola, havien dedicat una mitjana de tres anys i mitg a preparar les oposicions d'accés a la carrera judicial, a les quals la majoria havien decidit presentar-se durant la seva etapa a la universitat com a estudiants de Dret.

A més, aquesta enquesta revela que gairebé la totalitat dels 63 nous jutges (el 95,88 per cent) va comptar amb el suport econòmic dels seus pares durant la preparació de l'oposició i solament el 10,94 per cent va gaudir d'una beca.