La Reina Letizia recalca a Palma que promoure la seguretat en l'accés a l'educació "és responsabilitat de tots"

Publicado 29/5/2019 16:24:41 CET

La Reina desitja que més països se sumin a la declaració sobre escoles segures i expressa el compromís d'Espanya amb el dret internacional humanitari

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha recalcat aquest dimecres a Palma que promoure l'accés segur a l'educació "és responsabilitat de tots", i ha manifestat que "Espanya és un país compromès amb el dret internacional humanitari".

Així s'ha expressat durant la seva intervenció en la clausura de la III Conferència Internacional sobre Escoles Segures, que acull el Palau de Congressos de Palma, on la Reina ha desitjat que més països se sumin a la declaració sobre la seguretat a l'educació.

La Reina ha confiat que els països subscrits a la declaració puguin constatar avanços en la seva aplicació i ha advocat perquè l'educació de cada nen "sigui una prioritat" en qualsevol lloc. "Ningú podria posar en qüestió la inapel·lable i transcendent funció de rebre formació adequada en la infància", ha remarcat.

Així, Donya Letizia ha declarat que "ha de ser una premissa irrenunciable per a tota la societat" que tots els nens "puguin anar tranquils a l'escola, que aquesta escola existeixi, que estigui dotada amb mitjans, i sobretot, amb mestres".

Per la seva banda, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha assenyalat que quan es treballa per l'educació es treballa "per la pau".

Robles ha insistit en l'aposta "ferma" d'Espanya per la pau i en què "no hi ha pau sense la infància i sense l'educació ". En aquest sentit, ha explicat que les Forces Armades espanyoles, en les seves missions a l'estranger, "es preocupen molt especialment per les escoles i els nens".

"No podem posar-nos de perfil davant la violència que existeix al món", ha conclòs la ministra de Defensa.

Pel seu costat, la presidenta del Govern balear en funcions, Francina Armengol ha recordat que l'Educació és "un pilar bàsic de la democràcia i dels drets humans".

"No som conscients que quan accedim a l'educació ho fem en condicions d'estabilitat", ha reflexionat Armengol, condemnant una "violència encara més dolorosa quan es tracta de nens".

Armengol també s'ha centrat a denunciar la "doble discriminació" que sofreixen les nenes en els conflictes bèl·lics per raons de gènere.

Igualment, l'alta comissionada per a l'Agenda 2030 d'Espanya, Cristina Gallach, ha ressaltat que "educar a una nena és educar a la seva família actual i a la seva futura família", i ha cridat a posar "tota l'atenció" a l'educació com a focus "per aconseguir un món en major desenvolupament".

NENS LLIUREN A la REINA UN DECÀLEG SOBRE ESCOLES SEGURES

Un grup d'alumnes de Calvià ha realitzat una 'performance' reivindicativa i ha lliurat a la Reina Letizia un decàleg sobre escoles segures.

En aquest decàleg impulsat per Save The Children, han demanat protegir a tots els nens del sofriment físic i que les escoles siguin "llocs segurs de pau i protecció". També han clamat contra els abusos sexuals als nens i han reclamat ajudes i suport per a les víctimes de les guerres.

III CONFERÈNCIA INTERNACIONAL D'ESCOLES SEGURES

La Reina ha clausurat la III Conferència Internacional d'Escoles Segures, que durant diverses jornades ha aprofundit a Palma a la declaració d'escoles segures, subscrita per gairebé 90 països que es comprometen a adoptar directrius per garantir la seguretat dels alumnes i professors en zones de conflicte.

Entre les conclusions de la Conferència, el director general de Nacions Unides i Drets Humans, Marcos Gómez, ha assenyalat com a objectius aconseguir "que la dona assumeixi posicions de rellevància", comptar amb "dades fiables sistemàtiques i objectius" i combatre la "impunitat", portant als autors de la violència davant la justícia.