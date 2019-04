La Reina Sofia inaugura la projecció 'Gegantes de l'Oceà' sobre balenes geperudes en el Palma Aquarium

Publicado 16/4/2019 16:39:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía acompanyada de la seva germana, la princesa Irene de Grècia, ha presidit aquest dimarts la inauguració de la nova projecció marina 'Gegants de l'Oceà' sobre la vida nòmada de les balenes geperudes en el Palma Aquarium, després d'haver-se presentat al març en la fira internacional de turisme de Berlín (ITB)

Al voltant de les 12.00 hores ha arribat la Reina, que ha estat rebuda per personalitats de l'àmbit polític i institucional com la presidenta del Govern, Francina Armengol, la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, i el director general de Palma Aquarium, Antonio González, entre uns altres, per després visitar les instal·lacions de l'aquari i visualitzar l'espectacle marí.

El projecte permet veure en una cúpula habilitada les balenes geperudes en grandària real gràcies a les tecnologies de càmeres aquàtiques i en aquest sentit, segons González "permet observar, com mai abans s'havia fet, aquesta espècie com si s'estigués convivint amb ella", a la vegada que "es manté la política de no tenir mamífers en captivitat".

En declaracions als mitjans, González ha assenyalat que ha estat "molt complicat", "l'equip ha treballat durant 5 anys dins de l'oceà per obtenir les imatges", i després "s'han hagut de reproduir per poder arribar al que s'ha vist aquest dimarts, que és grandiós i adequat al que es persegueix".

Així mateix, ha afegit que suposarà "un abans i un després" per al parc marí i que es tracta d'una activitat capdavantera, "conflueix tecnologia i investigació submarina", que primer va esser a l'aquari de Maui, i ara Palma Aquarium és el primer centre europeu que acull un espectacle "d'aquestes magnituds".

La cúpula habilitada compta amb uns 250 metres quadrats, 15 de diàmetre i 6,70 metres d'altura que ofereix una projecció 360º hi ha 125 seients i, a més, Palma Aquarium també comptarà amb un espai interactiu amb finalitats educatives per aprendre sobre aquests animals, des del seu fenomen de migració fins a la seva capacitat de vincles socials.

La Reina Sofía durant la seva visita a Mallorca també va assistir aquest dilluns, juntament amb la seva germana, al concert benèfic de l'organització de lluita contra la drogoaddicció Projecte Home a Balears a la Catedral de Mallorca.