Reobren el port de la Savina, després de tancar-se a primera hora per les condicions meteorològiques

Publicado 23/1/2019 10:38:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha informat que el port de la Savina a Formentera ha tornat obrir-se a les 09.31 hores, després de tancar-se aquest dimecres a les 07.21 hores per les males condicions meteorològiques.

Per la seva banda, l'Agència Estatal de Meteorologia ha pronosticat per a aquest dimecres a Balears cels ennuvolats amb precipitacions i vents de l'oest i nord-oest amb intervals de fort i ratxes que poden aconseguir els 80 km/h i els 100 km/h a cimeres i caps. Així, tot l'arxipèlag està amb avís groc per risc de vent i avís taronja per fenòmens costaners.