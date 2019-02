Representants del Govern i de diversos ajuntaments de Balears presenten a Brussel·les la figura del Policia Tutor

Publicado 21/2/2019 17:23:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa Policia Tutor de Balears ha arribat a les institucions europees a una visita a Brussel·les en la qual han participat el Govern i diversos ajuntaments de les illes per donar a conèixer aquest servei, una iniciativa pionera a Espanya i consolidada a les illes per la seva utilitat i resultats tant dins com fora dels centres educatius.

Segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en un comunicat, durant dos dies de visita institucional, la representació balear desplaçada a Brussel·les ha presentat el programa Policia Tutor primer en una trobada amb membres de la Comissió Europea, el dimecres al migdia, i després en una conferència sobre el paper de les policies locals a les escoles i en la comunitat que s'ha dut a terme aquest dijous en el Parlament Europeu.

La presentació del programa Policia Tutor de Balears a Brussel·les suposa un nou pas en la projecció, difusió i expansió d'aquest model i part d'una proposta dels seus responsables que ha confirmat l'interès que aquesta iniciativa ha generat en les institucions europees, principalment perquè es tracta d'un servei policial de bones pràctiques molt proper als joves, un model poc habitual a Europa.

Representants de les conselleries d'Hisenda i Administracions Públiques i d'Educació i Universitat del Govern han participat en aquestes jornades a Brussel·les, per difondre el treball conjunt dels policies tutors i els centres educatius, de la mà del Centre Balears Europa (CBE), dependent de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, i també han assistit representants de diversos ajuntaments de les illes.

El director general d'Emergències i Interior, Pere Perelló, i el director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, han encapçalat la delegació del Govern, juntament amb el sotsdirector del CBE i responsable de l'oficina d'aquest centre davant la Unió Europea, Antoni Vicens, el coordinador del programa Policia Tutor, Rafel Covas, la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit), Marta Escoda, i el director de l'Institut per a la Seguretat Pública de Balears (Ispib), Vicenç Martorell. També ha assistit l'eurodiputat Javier López.

El coordinador del programa, Rafel Covas, i la directora de Convivèxit, Marta Escoda, han explicat el servei Policia Tutor en la conferència, relativa al paper de les policies locals a les escoles de les Balears, en una jornada en la qual també s'ha dut a terme una exposició de ponències sobre casos pràctics a càrrec dels docents Vicenç Rul·lan, membre de l'Associació de Pràctiques Restauratives de Balears, i Amanda Mir, professora del CEIP Gabriel Vallseca de Palma, així com un docent, Juan de Vicente, i una estudiant, Ana Santos, de l'institut Miguel Catalán del municipi de Coslada (Madrid).

La representació balear va mantenir el dimecres una primera trobada amb la responsable de l'àrea de polítiques per reduir l'abandó escolar, Monica Menapace, de la direcció general d'Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea, qui va mostrar l'interès per conèixer el funcionament del servei i estudiar les possibilitats d'exportar al model a altres països i a les polítiques europees.

A més, el Govern també ha presentat la iniciativa a l'Associació de sindicats nacionals d'estudiants de països d'Europa (Obessu, sigles en anglès).

SERVEI INICIAT EL 2001-2002

El servei de Policia Tutor de Balears, iniciat en el curs 2001-2002 a Pollença i que des que es va engegar s'ha anat implantant en la majoria de municipis de les illes davant l'èxit i la utilitat de la iniciativa, es desenvolupa als centres escolars, tant a l'interior com en l'exterior, per part de policies locals especialitzats i formats en el treball amb menors d'edat.

Actuar contra l'absentisme i l'assetjament escolar i el consum de drogues, tabac i alcohol en menors d'edat, la prevenció de la delinqüència, la resolució de conflictes juvenils, l'educació vial i la vigilància dels entorns escolars són algunes de les funcions dels policies tutors de Balears.

Actualment, un total de 71 policies locals actuen en 61 municipis de les illes. Aquests agents treballen de manera coordinada amb els professionals de l'àmbit educatiu i social, presten serveis a les famílies amb menors d'edat, i fan de pont entre el món educatiu i els serveis municipals.

També treballen als espais públics, locals i establiments freqüentats per menors, així com al món virtual, al com avui dia accedeixen la majoria de menors.

Durant l'últim curs escolar 2017-2018, els policies tutors de Balears van realitzar un total de 5.398 actuacions en 268 centres educatius de les illes, públics i concertats, i van atendre a més de 93.500 estudiants. Del total d'actuacions, 2.374 van estar dins de l'àmbit escolar (44%), 2.912 fos de l'àmbit escolar (54%) i 112 (2%) van tenir relació amb les noves tecnologies.