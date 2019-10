Rita Maestre i Carolina Bescansa visitaran Balears l'1 de novembre per les eleccions generals

Publicado 22/10/2019 17:38:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Les dirigents de Más País Rita Maestre i Carolina Bescansa visitaran Balears divendres que ve, 1 de novembre, amb motiu del gran acte de campanya de la formació a les Illes de cara a les eleccions generals del proper 10 de novembre.

Más País, el partit liderat per Íñigo Errejón, ha presentat aquest dimarts el lema per a la campanya de les generals: 'Desbloquejar, avançar, Más País'. Maestre, la cap de campanya del partit, ha assenyalat que és el moment de "la política útil" i que concorren amb l'objectiu d'aconseguir "el desbloqueig polític del país per avançar cap a un Govern progressista".

"Ens presentem per desbloquejar i per avançar, per això el lema és aquest. Desbloquejar una situació absurda que ens fa tenir els pressupostos de Montoro, desbloquejar un país sumit en campanya permanent des de fa molts anys", ha assenyalat Maestre.

A més, des de Más País han avançat el calendari amb els actes de campanya que els portarà a recórrer les províncies on es presenten, 18, i que serà "modesta en termes de recursos" però que s'afrontarà des de la il·lusió dels voluntaris que esperen aconsegueixi un desbordi com aquell que va conseguir Más Madrid en les autonòmiques i municipals de maig. "Es farà des de baix, amb pocs recursos i molta participació", ha afegit.

Malgrat la modèstia pressupostària --han recaptat fins el 150.000 euros en microcrèdits--, la formació celebrarà un numero important d'actes --el central serà a València el dia 2 de novembre-- i tancarà amb un míting en el qual participarà l'excaldesa madrilenya Manuela Carmena el dia 8 a la capital.

Cal destacar que la cofundadora i exdirigent de Podemos Carolina Bescansa encapçala la llista de Más País per la Corunya i que Maestre --també ex-membre de Podemos--, a més de la directora de campanya és la portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament de la capital i portaveu nacional de la formació.