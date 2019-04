Salut felicita al Ministeri de Sanitat per impulsar un nou marc estratègic per potenciar l'atenció primària

Publicado 10/4/2019 10:31:48 CET

La consellera de Salut, Patrícia Gómez, ha felicitat aquest dimecres al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per impulsar l'elaboració d'un nou marc estratègic per a l'atenció primària amb la finalitat de donar resposta a les actuals necessitats i als reptes de futur.

Segons ha informat la Conselleria, s'ha donat resposta a aquestes necessitats mitjançant un procediment participatiu que ha donat veu a comunitats autònomes, societats científiques, associacions de professionals, sindicats i ciutadans, amb l'objecte d'arribar a un ampli consens.

La consellera ha recordat que el model d'atenció primària és "antic", ja que es va configurar en 1985, i que el nou marc permetrà "reorientar-la i avançar per fer-la més fort i amb més capacitat de lideratge".

"Necessitem una atenció primària accessible, equitativa, polivalent, eficient, resolutiva, que mantingui adequats nivells de qualitat i seguretat del pacient. Per a això, a Balears, hem invertit en professionals, infraestructures, formació, suport tècnic i tecnològic sense perdre de vista que l'objectiu és sempre respondre les necessitats de la població, cada vegada més relacionades amb malalties cròniques", ha afegit..

Així mateix, davant la impossibilitat d'assistir aquesta horabaixa a la sessió del Ple extraordinari monogràfic del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, durant el qual es debatrà únicament aquest document i les aportacions que hagin realitzat les comunitats autònomes, ha volgut destacar el "paper fonamental" que l'atenció primària juga en el desenvolupament del nou model d'atenció a les persones amb malalties cròniques.

En concret, ha explicat que juga un paper fonamental "no solament des de la perspectiva assistencial, on cal destacar la importància de l'atenció domiciliària, sinó també, de forma molt especial, en el desenvolupament de projectes dirigits a la prevenció, l'educació per a la salut i la participació comunitària, com per exemple, el Programa de Pacient Actiu o el de Rutes Saludables".

El text, que està obert a la incorporació millores, planteja set línies estratègiques amb diversos objectius amb les seves corresponents accions a curt, mitjà i llarg termini. Aquestes hauran de desenvolupar-se entre 2019 i 2021.

Concretament, les estratègies es refereixen, entre altres qüestions, a la consolidació d'una política pressupostària i de recursos humans que garanteixi l'efectivitat i qualitat; la millora de la qualitat de l'atenció i la coordinació amb la resta d'àmbits assistencials, serveis i institucions; el reforç de l'orientació comunitària, la promoció de la salut i la prevenció; la potenciació de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i l'impuls de la formació i la investigació.