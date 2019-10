Salut ultima els tràmits per començar la construcció del centre sanitari de Pollença

Publicado 21/10/2019 16:54:50 CET

La Conselleria de Salut i Consum està ultimant els tràmits per començar la construcció del nou centre sanitari de Pollença i, en aquest sentit, ja té llista la documentació, per la qual cosa en els propers dies notificarà a l'Ajuntament de Pollença la citació per a la signatura de les escriptures davant notari del solar de Can Conill, el lloc on se situarà el centre.

Segons ha informat la Conselleria en una nota de premsa, és una "prioritat" construir durant aquesta legislatura el nou centre de salut de Pollença, que ja està en fase de redacció de projecte i que suposarà una inversió d'1,8 milions d'euros.

En aquests moments, el Servei de Salut ja ha realitzat un desemborsament de 53.445,70 euros corresponent al pagament de la redacció del projecte i 9.680 euros en concepte de premis del concurs d'idees. En total 63.125,70 euros.

El projecte 'Enllaç', de l'empresa Carles Enrich Studio, SLP, s'integra en l'entorn i paisatge de Pollença. El nou centre disposarà de més espais de consultes, amb més prestacions i serveis que en l'actualitat, atès que es passa dels 600 als 1.800 metres quadrats (m2).

Més concretament, disposarà de 24 consultes i triplicarà l'espai de l'actual centre sanitari. La nova edificació suposarà una millora de les instal·lacions existents, que s'han quedat petites i obsoletes.

En aquesta línia, el centre, que se situarà en el solar de Can Conill, al carrer Cecili Metel, tindrà una superfície de 1.801 m2 --el triple de l'actual, que té 623 metres-- i comptarà amb 32 places d'aparcament.

El projecte, a més, contempla una zona de consultes distribuïda en sis de medicina general, set d'infermeria, una de pediatria, una d'infermeria pediàtrica, i dos polivalents.

Així mateix, es destinarà un espai al voltant de 200 m2 a punt d'atenció continuada (PAC), amb dues consulta d'urgències, box de crítics, sala de capellans, sala de cirurgia menor i un espai destinat als professionals del servei d'urgències.

Disposarà, a més, d'una zona destinada a l'atenció obstétrica (amb una consulta de matrona), una zona de rehabilitació (amb dues consultes de fisioteràpia) i una unitat de salut bucodental (amb una consulta d'odontologia i una altra de consulta d'higienista).