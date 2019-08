Sánchez demana superar el bloqueig per fer reformes perquè no es pot fiar la marxa econòmica al cicle

Publicado 7/8/2019 16:27:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha indicat aquest dimecres que és necessari superar la situació actual de bloqueig polític que viu el país perquè la bona marxa de l'economia espanyola i la creació d'ocupació no pot fiar-se únicament al cicle econòmic, sinó que Espanya necessita dur a terme reformes estructurals.

"No podem fiar la bona marxa de l'economia i el ritme de creació d'ocupació al mateix cicle econòmic, sinó que haurem de fer algunes reformes per intensificar la creació d'ocupació perquè seguim tenint una taxa de desocupació elevada, del 14%, i en aquest sentit, és important plantejar la situació de bloqueig que viu el país des del punt de vista polític", va afirmar Sánchez, després de reunir-se amb el rei Felipe VI al Palau de Marivent.

En aquest sentit, el cap de l'Executiu en funcions va assenyalar que totes les previsions d'autoritats nacionals i internacionals apunten al fet que Espanya creixerà aquest any per sobre del 2% i més que la mitjana europea, al mateix temps que va destacar que les dades recents de la Seguretat Social han marcat el "sostre històric" de 19,5 milions d'afiliats, amb el nombre de cotitzadores dones també en màxims (9 milions) i amb un augment dels contractes indefinits.

D'altra banda i demanat sobre la possibilitat que el Govern actualitzi les entregues a compte de les comunitats, Sánchez va dir que no pot fer-ho un Executiu en funcions i, en aquest sentit, va apel·lar novament al PP i Ciudadanos perquè siguin conscients que "les coalicions que han fet amb la ultradreta" a comunitats i ajuntaments necessiten una certesa sobre els objectius de dèficit i deute públics i sobre els ingressos amb els quals comptaran.

"Però mentre estiguem en funcions i no tinguem un govern en plenes competències no és legalment possible plantejar cap fórmula compensatòria (per a les comunitats)", va reiterar Sánchez, que sí que es va comprometre a reformar el sistema de finançament autonòmic i legal si torna a ser triat president del Govern.