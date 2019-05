Sant Antoni acull el dissabte el torneig de bàsquet 'Campions' amb els protagonistes de la pel·lícula

Publicado 30/4/2019 17:14:55 CET

EIVISSA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Antoni ha recordat que aquest dissabte tindrà lloc el torneig 'Campions', en el qual participaran els protagonistes de la pel·lícula.

Segons ha explicat el Consistori, es tracta d'un torneig de bàsquet 3x3 "amistós i integrador", en el qual no hi haurà marcador posat que la trobada no té caràcter competitiu.

Les inscripcions hauran de realitzar-se entre les 10.00 i les 10.30 hores i seran individuals. L'organització confeccionarà els equips que seran mixts, de manera que estaran integrats per nois i noies amb diferents capacitats.

La inscripció en el torneig serà gratuïta, però hi haurà un màxim de 96 places que es repartiran en quatre categories.

El torneig començarà les 11.00 hores i quan acabi, els actors de 'Campions' signaran autògrafs als participants