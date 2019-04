Santiago Posteguillo, guanyador del Premi Planeta 2019, visita Palma aquest dijous per signar el seu llibre 'Yo, Julia'

Publicado 10/4/2019 17:36:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor valencià Santiago Posteguillo visitarà aquest dijous Palma per signar exemplars de la seva última novel·la 'Yo, Julia' amb la qual va aconseguir el Premi Planeta a l'octubre de 2018.

Així ha informat l'organització de l'esdeveniment a través d'un comunicat en el qual han detallat que l'escriptor signarà exemplars a la Llibreria d'El Corte Inglés d'Avingudes de les 18.30 hores a les 19.30 hores.

Posteguillo, llicenciat en Filologia Anglesa i professor titular a la Universitat Jaume I, va començar la seva trajectòria literària amb relats curts, encara que des de la publicació de la seva primera novel·la el 2006 ('Africanus: el hijo del cónsul'), l'escriptor ha anat creixent com a autor i com a expert a l'Antiga Roma, sent en aquests moments un dels escriptors de referència en la temàtica de novel·la històrica a Espanya.