Santiago prefereix el "retard" actual en la construcció d'equipaments de caràcter social al "desinterès" del PP

Publicado 5/3/2019 10:02:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, ha assegurat preferir el "retard" existent en la construcció d'equipaments de caràcter social a Balears al "desinterès" i la "desídia" del PP durant la legislatura passada.

"El Govern té 16 projectes anunciats en relació a equipaments de caràcter social, quatre estan acabats, tres en obres, i nou en diferents processos administratius. Quan vam entrar al 2015 hi havia zero projectes i ara el 2019 hi ha 16 projectes en marxa", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Santiago ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada 'popular' Sandra Fernández sobre com valora el Govern amb més recursos que mai la demora en la construcció de noves residències i centres de dia per a persones depenents.

Així mateix, ha criticat que el PP li faci aquesta pregunta quan en la legislatura passada els 'populars' podrien haver aprovat actes de cessió de terrenys per part del Govern a l'Ajuntament, amb un cost de "zero euros", així com "convocar concursos" i, segons ha assenyalat, "no es va fer res d'això".