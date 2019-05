Santiago: "Tenim l'oportunitat que les polítiques progressistes continuïn durant una segona legislatura"

MÉS PER MALLORCA

Publicado 23/5/2019 14:05:46 CET

Ensenayat es compromet a "governar sent fidel als valors i principis" de la seva formació i "respectant els pactes"

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

La número dos de MÉS per Mallorca al Parlament, Fina Santiago, ha advertit que "aquest diumenge ens juguem molt" ja que "tenim l'oportunitat que les polítiques progressistes continuïn durant una segona legislatura per primera vegada en la història".

En un acte que ha tingut lloc aquest dijous al costat del candidat a la presidència del Govern de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, Santiago ha demanat que es voti per "impulsar un model de societat inclusiu davant el model de divisió de la dreta".

Així mateix, ha demanat el vot perquè es pugui "continuar desenvolupant un model propi de polítiques valentes i mesures pioneres". "Es tracta de consolidar i fer prosperar tot el que hem fet per lluitar contra els problemes de l'habitatge, l'atur, l'ocupació de baixa qualitat, la mobilitat o el territori", ha dit.

Per la seva banda, Ensenayat s'ha compromès a "governar sent fidel als valors i principis" de la seva formació, "respectant els pactes i sobre la base d'un programa i a un model de país".

A més, Ensenyat ha dit que tant el Consell de Mallorca com l'Ajuntament de Palma, així com desenes d'altres consistoris "demostren que som una força que està preparada per liderar els governs que formem".

Així mateix, Ensenyat també ha recordat el "lideratge" de MÉS a l'hora impulsar "canvis valents i pioners" com la renda social o la llei de canvi climàtic i ha destacat "el bon funcionament" dels executius de pacte.