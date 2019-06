Seleccionades les cinc empreses finalistes del Premi Pime de l'Any 2019 a Balears

Publicado 10/6/2019 18:17:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurat dels Premis Pime de l'Any 2019 Balears ha seleccionat a les cinc empreses finalistes entre les 45 candidates del concurs, segons ha informat l'organització.

Així, les empreses seleccionades són l'Acadèmia Dental Mallorca (Adema), Dynasoft, FDSA Programació, Innovation Strategies i Playspace. El nom de l'empresa guanyadora, així com el de les empreses que aconseguiran un accèssit, es donarà a conèixer en el mateix acte de lliurament dels premis aquest dimarts a la Cambra de Comerç de Mallorca.

L'empresa guanyadora de Balears concorrerà al Premi Nacional Pime de l'Any 2019, que es decidirà en el primer trimestre de 2020.

Cal recordar que el Premi Pime de l'Any de Balears 2019, està convocat per tercer any consecutiu per la Cambra de Comerç de Mallorca i el Banc Santander amb l'objectiu de reconèixer la labor de les petites i mitjanes empreses com a generadores de riquesa i creadores d'ocupació en l'acompliment de la seva labor quotidiana.