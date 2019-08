El Sepla amenaça amb una vaga en Ryanair per als dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre

Publicado 28/8/2019 13:30:11 CET

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Sepla de pilots ha registrat aquest matí un preavís de vaga per als dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre, així com la sol·licitud de mediació davant el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per a la resolució de conflictes i, de no resoldre's, es procedirà a la convocatòria oficial de vaga davant els organismes pertinents.

Els pilots de Ryanair afiliats al Sepla havien recolzat massivament l'adopció de mesures legals, entre elles la vaga, com a mesura de protesta per l'anunciat tancament de les bases de Tenerife Sud, Las Palmas de Gran Canària, Lanzarote i Girona, amb el 90% dels vots a favor.

La secció sindical de Sepla en Ryanair ha convocat una roda de premsa aquesta part per explicar els motius de la convocatòria d'aturs en aquesta companyia.

La vaga de deu dies dels tripulants de cabina (TCP) a Ryanair, convocada pels sindicats USO i Sitcpla, per a setembre (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29) en contra dels tancaments anunciats segueix en peu, després de fracassar la primera reunió de mediació.