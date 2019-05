El servei de vigilància de posidònia comença la seva tercera temporada, incorporant un robot submarí

Publicado 14/5/2019 17:14:09 CET

El servei finalitzarà, en tot l'arxipèlag, dia 30 de setembre

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

El Servei de vigilància de la posidònia comença aquest dimecres de manera parcial les seves actuacions a Eivissa i Formentera. Des de l'1 de juny s'incorporaran altres 11 embarcacions, que es repartiran de la manera següent: cinc a Mallorca, cinc a Formentera, tres a Eivissa i dos a Menorca. A més, aquesta temporada, com a novetat, s'incorpora un robot submarí com a prova pilot.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha presidit, aquest dimarts, la reunió de coordinació d'aquest servei que aquest any manté el nombre de 15 embarcacions dedicades de forma exclusiva.

Segons han informat, aquestes embarcacions treballaran cada dia dirigides pels vigilants o patrons, que s'encarregaran d'informar, comprovar i assessorar a les embarcacions d'esbarjo perquè fondegin sense danyar la posidònia.

ROBOT SUBMARÍ

Respecte al robot submarí, cal ressaltar que ha estat adquirit per l'Institut Balear de la Natura (Ibanat) i facilitarà diverses tasques incloses al servei, com la revisió de zones on hi hagi dubtes sobre la presència de posidònia o dels ancoratges sobre posidònia.

Aquest aparell --modelo ROV Trident-- també ajudarà en la revisió d'espècies invasores en el fons del mar o d'espècies protegides o en perill, com el nacre. També s'utilitzarà per detectar possibles fuites en emissaris o per fer seguiment de possibles accidents marítims.

SUPORT

Des de la Conselleria, han explicat que aquest servei de vigilància i assessorament comptarà amb el suport d'embarcacions de les reserves marines, espais naturals Protegits, la Guàrdia Civil i els agents de medi ambient (AMA), els quals, per primera vegada, disposaran, enguany, d'una embarcació pròpia per a les tasques de protecció de la posidònia.

A més, una segona embarcació d'aquest tipus es troba en procés de licitació. El dispositiu de vigilància tindrà altres suports, com el de l'112, la Central d'Incendis Forestals (CCIF) i tècnics de l'Ibanat. Les actuacions de control aniran a càrrec de la Guàrdia Civil i els AMA.

Els AMA, per la seva banda, també han adquirit equipament nou: 15 neoprens curts i 15 equips d'aletes, màscares i tubs, com també quatre càmeres de vídeo i vuit càmeres de fotos submergibles.

L'ens Ports dels Illes Balears, pel seu costat, ha confirmat que, enguany per primera vegada, ha instal·lat senyals informatius sobre les prescripcions del Decret de posidònia a totes les seves instal·lacions.

MÉS DE 50.000 ACTUACIONS EL 2018

La Conselleria ha explicat que l'any passat, el servei va realitzar 50.467 actuacions. Es va informar, va assessorar sobre el fondeig i va revisar la idoneïtat de la seva ubicació a 45.218 embarcacions per tot l'arxipèlag i va fer moure 5.249 en comprovar que no estaven fondejades correctament.

El proper dia 20 se celebrarà una reunió de coordinació, a Eivissa, específica per les Pitiüses i el dia 23 a Menorca.